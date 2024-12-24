Ситуацию там прокомментировал губернатор Баликесира Исмаил Устаоглу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Turk.

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Что известно о взрыве в Турции

Согласно обнародованной информации, взрыв произошел в производственной части объекта, на котором изготавливают взрывчатку, на месте возник пожар. Сейчас точной причины инцидента не называют. Спасатели выясняют, сколько людей сейчас находится внутри завода.

В связи с сильным возгоранием на место происшествия направили ряд пожарных бригад для ликвидации пожара и последствий. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 3 получили ранения. Устаоглу исключил возможность диверсии и заявил, что нет риска нового взрыва.

Последствия взрыва на заводе в Турции: смотрите видео

На заводе по производству взрывчатки ZSR произошел взрыв. После того, как произошел взрыв в отделении производства капсул на заводе, здание разрушено. Все наши команды сейчас здесь,

– заявил губернатор.

В свою очередь глава района Котейли Баки Эсер, одного из сел, расположенных неподалеку от того, где произошел взрыв, рассказал турецким СМИ, что взрыв произошел внутри завода, где изготавливали пороховые капсулы. По его словам, в помещении объекта находилось много работников.

Часть завода разрушена: смотрите видео

"Наш друг из села Кавакли рассказал, что во время завтрака произошел сильный толчок. Здесь работает около 1000 человек. На место взрыва были направлены все машины скорой помощи и пожарные бригады Балыкесира. Перед фабрикой ждут кареты скорой помощи. Больницы в состоянии готовности", – говорит он.