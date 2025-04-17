Відомо, що вибух зруйнував будівлю на заводі Innovation Systems компанії Northrop Grumman. Повідомлень про жертв немає, передає 24 Канал із посиланням на Air and Space Forces.

Дивіться також Агент Кремля працював на відомій в Україні радіостанції та готував низку терактів у Києві, – СБУ

Вибух на збройному заводі у США

Пізніше того ж дня Northrop опублікувала коротку заяву. У ній йдеться про те, що "інцидент стався в одній із будівель на нашому об'єкті в Промонторі".

Там наголосили, що працюють над встановленням причин.

Речник Northrop відмовився коментувати понад уже надану заяву та не уточнив призначення зруйнованої будівлі, зокрема – чи була вона задіяна у виробництві твердопаливних ракетних двигунів (SRM). Підрозділ Innovation Systems компанії Northrop забезпечує майже 90% потужностей з виробництва SRM у США, що підтримує діяльність ВПС, NASA та комерційні космічні запуски.

Місцева телестанція зафіксувала з гелікоптера значні руйнування будівлі, хоча активного вогню не спостерігалося.

Наслідки вибуху на заводі: дивіться відео

До слова, Northrop планує використовувати великі твердопаливні ракетні двигуни власної розробки для нової міжконтинентальної балістичної ракети LGM-35A Sentinel. ВПС хочуть закупити 659 ракет Sentinel, з яких 400 будуть розміщені в шахтах, а решта 259 – призначені для випробувань, розробки та демонстрації можливостей.

Нагадаємо, що раніше у німецькому Ганновері стався вибух на заводі Continental.