Сейчас продолжается ликвидация пожара, который произошел в результате удара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Смотрите также Последствия могли быть значительно хуже: Свириденко отреагировала на атаку по заводу Flex в Мукачево
Какие последствия атаки на Мукачево?
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 07:40 22 августа продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российского обстрела 21 августа.
Чтобы потушить и ликвидировать последствия, привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Кроме этого, работают 2 пожарных поезда Укрзализныци.
Смотрите также Враг бил ракетами по Мукачевщине: много раненых, есть разрушения, вспыхнул пожар
В результате атаки известно о 21 пострадавшем.
Пожар в Мукачево: смотрите видео
Россия массированно атаковала Украину 21 августа: детали удара
В ночь на 21 августа российские войска атаковали Украину 614-ю средствами воздушного нападения.
Для удара оккупационные войска России применили 574 ударных БпЛА и 40 ракет.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей, в частности, 546 дронов, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 18 крылатых ракет Х-101, 12 крылатых ракет "Калибр".
Воздушные силы информировали, что зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.