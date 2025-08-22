Наразі триває ліквідація пожежі, яка сталася внаслідок удару. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Дивіться також Наслідки могли бути значно гіршими: Свириденко відреагувала на атаку по заводу Flex у Мукачеві
Які наслідки атаки на Мукачево?
В ДСНС повідомили, що станом на 07:40 22 серпня триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.
Аби загасити та ліквідувати наслідки, залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Крім цього, працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.
Дивіться також Ворог бив ракетами по Мукачівщині: багато поранених, є руйнування, спалахнула пожежа
Внаслідок атаки відомо про 21 постраждалого.
Пожежа в Мукачево: дивіться відео
Росія масовано атакувала Україну 21 серпня: деталі удару
У ніч проти 21 серпня російські війська атакували Україну 614-ма засобами повітряного нападу.
Для удару окупаційні війська Росії застосували 574 ударних БпЛА і 40 ракет.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей, зокрема, 546 дронів, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет "Калібр".
Повітряні сили інформували, що зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.