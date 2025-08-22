Наразі триває ліквідація пожежі, яка сталася внаслідок удару. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Які наслідки атаки на Мукачево?

В ДСНС повідомили, що станом на 07:40 22 серпня триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.

Аби загасити та ліквідувати наслідки, залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Крім цього, працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

Внаслідок атаки відомо про 21 постраждалого.

Пожежа в Мукачево: дивіться відео

Росія масовано атакувала Україну 21 серпня: деталі удару