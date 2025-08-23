У небо здійнявся густий чорний дим. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press та ABC News.

Що відомо про інцидент на американському заводі?

За даними місцевих чиновників, інцидент стався на заводі в місті Роузленд. Підприємство виробляє мастильні матеріали, на ньому працюють близько 400 осіб.

Після вибуху о 13:00, причина якого наразі невідома, розпочалася пожежа. Однак повідомлень про постраждалих не надходило.

Незабаром влада округу оголосила обов'язкову евакуацію для тих, хто перебував у безпосередній близькості від місця події – на території в радіусі 1 милі (близько 1,6 кілометра).

Зокрема, це стосувалося початкової школи. Також тимчасово перекривали автомобільні дороги.

Довідка: Роузленд – місто в окрузі Танґіпаоа штату Луїзіана, розташоване приблизно в 50 милях (80 кілометрах) на північний схід від Батон-Ружа. У ньому проживає близько 1 100 осіб.

Місцеві занепокоєні екологічною ситуацією через маслянисті залишки, що осідали на автомобілях і дахах будинків. Однак наразі чиновники не знають, чи існує значний хімічний ризик, і скільки часу знадобиться пожежникам, щоб взяти ситуацію під контроль. Станом на 16:00 полум'я ще гасили.