Через те, що минулого місяця 28 лютого поїзд зійшов з рейок більша частина зі складу вагонів загорілася, сотні тонн бензолу витекли з цистерн в озеро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що відомо про інцидент

За даними ЗМІ, у східній частині Оломоуцького краю оголосили надзвичайний стан через забруднення водойми токсичним бензолом. Причиною цього стала аварія вантажного потяга наприкінці лютого, він перевозив вищезгадану отруйну речовину.

Вантажний поїзд зійшов з рейок біля входу на станцію Густопече, ймовірно, через перевищення швидкості. Більша частина з 17 вагонів загорілася відразу після аварії. З цистерн, що перевозили понад 1 000 тонн бензолу, у ґрунтові води витекло близько 350 тонн,

– ідеться у статті.

Влада застерігає про погіршення ситуації на тлі того, що токсична, канцерогенна речовина починає просочуватися в грунтові води. Чеський уряд говорить про "найбільше забруднення такого роду у світі", у зв'язку з цим видали наказ про надзвичайну ситуацію.

Він надає місцевій владі особливі повноваження стосовно виділення ресурсів і негайного початку робіт з надання допомоги. Еuronews також повідомляє, що наразі тривають роботи з вилучення бензолу з постраждалих водойм.

До слова, нагадаємо, що нищівні землетруси у п'ятницю, 28 березня, сколихнули М'янму та Таїланд. На жаль, стихійне лихо забрало життя сотень осіб, серед них є дитина. Тисячі людей зазнали поранень. Окрім того, поштовхи відчули у Бангладеш, Індії, Лаосі та Китаї.