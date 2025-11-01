В пятницу, 31 октября, на НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery в Артезии прогремел взрыв. На предприятии вспыхнул пожар, густой дым накрыл часть города, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что известно о взрыве на НПЗ в Артезии?

Три работника завода пострадали. Мониторинг воздуха на территории завода и в соседнем жилом районе не выявил угрозы для общественной безопасности. Как инцидент повлиял на производственные мощности завода, пока не сообщается.

НПЗ расположен рядом с главным перекрестком Артезии, которое является важной транспортной артерией от нефтяного бассейна Пермиан в юго-восточной части штата до остальной территории Нью-Мексико.

Мощность предприятия составляет 100 000 баррелей сырой нефти в сутки, что делает его крупнейшим в штате. Однако пока неизвестно, насколько завод был загружен на момент взрыва.

Предприятие поставляет топливо на рынки юго-запада США, перерабатывая нефть, добытую из бассейна Пермиан – одного из самых активных в мире. Оно работает вместе с еще одним нефтеперерабатывающим заводом в городе Ловингтон, расположенном примерно в 105 километрах.

Компания HF Sinclair, штаб-квартира которой расположена в Далласе (штат Техас), также владеет и управляет нефтеперерабатывающими заводами в Канзасе, Оклахоме, Вайоминге, штате Вашингтон и Юте.

