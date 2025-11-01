У п'ятницю, 31 жовтня, на НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery в Артезії пролунав вибух. На підприємстві спалахнула пожежа, густий дим накрив частину міста, передає 24 Канал із посиланням на AP.

Що відомо про вибух на НПЗ в Артезії?

Три працівники заводу постраждали. Моніторинг повітря на території заводу та в сусідньому житловому районі не виявив загрози для громадської безпеки. Як інцидент вплинув на виробничі потужності заводу, наразі не повідомляється.

НПЗ розташований поруч із головним перехрестям Артезії, яке є важливою транспортною артерією від нафтового басейну Перміан у південно-східній частині штату до решти території Нью-Мексико.

Потужність підприємства становить 100 000 барелів сирої нафти на добу, що робить його найбільшим у штаті. Проте поки що невідомо, наскільки завод був завантажений на момент вибуху.

Підприємство постачає паливо на ринки південного заходу США, переробляючи нафту, видобуту з басейну Перміан – одного з найактивніших у світі. Воно працює разом із ще одним нафтопереробним заводом у місті Ловінгтон, розташованому приблизно за 105 кілометрів.

Компанія HF Sinclair, штаб-квартира якої розташована в Далласі (штат Техас), також володіє та керує нафтопереробними заводами у Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, штаті Вашингтон та Юті.

