Ночью 14 августа был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. На спутниковых снимках зафиксирован столб дыма.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dnipro Osint "Тыква".

Какие результаты удара по НПЗ в Волгограде?

OSINT-аналитики из телеграмм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ показали результаты атаки на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. На них видны клубы дыма из сырьевых трубопроводов.

"На спутниковых снимках плохого качества видно небольшой столб дыма из сырьевых трубопроводов и черное пятно вблизи таких же труб вблизи установки ЭЛОУ АВТ-1", – пишут аналитики.



Результаты атаки на НПЗ в Волгограде / Фото Dnipro Osint ⟨ Тыква ⟩

Напомним, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), что обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары.