О наказании патрульных узнал из новостей, – "слуга" Брагар о скандале с полицейскими
Источник:"Гордон"
Евгений Брагар заявил, что о наказании патрульных он узнал из новостей. Нардеп от "слуг" рассказал, что написал жалобы в Нацполицию и ГБР.
Брагар также сообщил, что в Государственном бюро расследований в отношении патрульных, которые остановили его авто, открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий.
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Брагар прокомментировал скандал с патрульными
Он заявил, что сам скандал "фактически закончился еще 10 июля", когда государственная экспертиза подтвердила отсутствие наркотиков в его крови, а админпротокол аннулировали. Однако нардеп заявил, что ему "важно не чтобы патрульных как-то наказали, а чтобы у нас в Нацполиции не было коррупции, чтобы в стране работал закон".
Он заявил, что ответ на жалобу из Нацполиции ему еще не поступал.
О том, что инспекторам вынесли выговор, узнал из новостей. Но у полиции есть две недели, чтобы сообщить мне об итогах рассмотрения жалобы по почте,
– сказал Брагар.
Он также добавил известные ему факты относительно скандала:
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в ГБР дело не закрывали;
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нардеп ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля, и его еще не опрашивали.
"Будем следить и ждать результатов расследования", – заверил нардеп от "Слуг народа".
Кстати, 27 июля в полиции заявили, что наказали патрульных выговорами за то, что они не включили нагрудные камеры.
Скандал между Брагаром и патрульными: коротко
- В июле патрульные Киева остановили авто, за рулем которого был скандальный "слуга народа" Евгений Брагар. Между ними вспыхнул спор.
- Правоохранители заподозрили, что политик под наркотиками. Сам Брагар утверждал, что такие обвинения посыпались только после того, как ему якобы намекали на взятку, а он отказался.
- Брагар написал заявление на патрульных, поэтому в полиции начали служебное расследование. Выяснилось, что в начале общения с Брагарем они не включили бодикамеры.
- Впоследствии Брагар сообщил, что получил результаты теста – наркотиков в его организме не обнаружили.
- Права, которые у Брагара забрали до окончательных результатов экспертизы, вернули.