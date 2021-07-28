О наказании патрульных узнал из новостей, – "слуга" Брагар о скандале с полицейскими

Евгений Брагар заявил, что о наказании патрульных он узнал из новостей. Нардеп от "слуг" рассказал, что написал жалобы в Нацполицию и ГБР.

Брагар также сообщил, что в Государственном бюро расследований в отношении патрульных, которые остановили его авто, открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий.

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Брагар прокомментировал скандал с патрульными

Он заявил, что сам скандал "фактически закончился еще 10 июля", когда государственная экспертиза подтвердила отсутствие наркотиков в его крови, а админпротокол аннулировали. Однако нардеп заявил, что ему "важно не чтобы патрульных как-то наказали, а чтобы у нас в Нацполиции не было коррупции, чтобы в стране работал закон".

Он заявил, что ответ на жалобу из Нацполиции ему еще не поступал.

О том, что инспекторам вынесли выговор, узнал из новостей. Но у полиции есть две недели, чтобы сообщить мне об итогах рассмотрения жалобы по почте,

– сказал Брагар.

Он также добавил известные ему факты относительно скандала:

в ГБР дело не закрывали;

нардеп ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля, и его еще не опрашивали.

"Будем следить и ждать результатов расследования", – заверил нардеп от "Слуг народа".

Кстати, 27 июля в полиции заявили, что наказали патрульных выговорами за то, что они не включили нагрудные камеры.

Скандал между Брагаром и патрульными: коротко