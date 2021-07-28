Про покарання патрульних дізнався з новин, – "слуга" Брагар про скандал з поліцейськими

28 липня 2021 , 23:07

Джерело:

"Гордон"

Євгеній Брагар заявив, що про покарання патрульних він дізнався з новин. Нардеп від "слуг" розповів, що написав скарги у Нацполіцію та ДБР.

Брагар також повідомив, що у Державному бюро розслідувань щодо патрульних, які зупинили його авто відкрили два провадження – за вимагання хабаря і за перевищення службових повноважень.

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Брагар прокоментував скандал з патрульними 

Він заявив, що сам скандал "фактично завершився ще 10 липня", коли державна експертиза підтвердила відсутність наркотиків у його крові, а адмінпротокол анулювали. Однак нардеп заявив, що йому "важливо не щоб патрульних якось покарали, а щоб у нас у Нацполіції не було корупції, щоб у країні працював закон". 

Він заявив, що відповідь на скаргу з Нацполіції йому ще не надходила.

Про те, що інспекторам винесли догану, дізнався з новин. Але у поліції є два тижні, щоб повідомити мене про підсумки розгляду скарги поштою,
– сказав Брагар. 

Він також додав відомі йому факти щодо скандалу:

  • у ДБР справ не закривали;
  • нардеп ходив на допит, писав клопотання про виклик свідка, та його ще не опитували. 

"Будемо стежити і чекати результатів розслідування", – запевнив нардеп від "Слуг народу".

До речі, 27 липня у поліції заявили, що покарали патрульних доганами через те, що вони не увімкнули нагрудні камери.

Скандал між Брагарем та патрульними: коротко

  • У липні патрульні  Києва зупинили авто, за кермом якого був скандальний "слуга народу" Євгеній Брагар. Між ними спалахнула суперечка.
  • Правоохоронці запідозрили, що політик під наркотиками. Сам Брагар стверджував, що такі звинувачення посипалися лише після того, як йому нібито натякали на хабар, а він відмовився.
  • Брагар написав заяву на патрульних, через це у поліції розпочали службове розслідування. З'ясувалося, що на початку спілкування з Брагарем вони не увімкнули бодікамери.
  • Згодом Брагар повідомив, що отримав результати тесту – наркотиків в його організмі не виявили.
  • Права, які у Брагара забрали до остаточних результатів експертизи, повернули.
Автор: Діана Квасневська