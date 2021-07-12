Але наразі йому їх вже повернули. Про це повідомив "слуга" у своїх соціальних мережах.

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Брагар: Епопея зі звинуваченням завершена

За словами Брагаря, в суботу, 10 липня, він отримав негативний тест із державної медичної лабораторії на вулиці Петра Запорожця, 20.

Вже сьогодні (12 липня – 24 канал) я забрав своє водійське посвідчення. Епопея зі звинуваченнями в наркоманії за кермом уже офіційно завершена,

– написав нардеп.

Він зауважив, що все ж у підсумку цієї історії в нього залишилось 2 запитання.

Перше запитання

Перше запитання, як відзначив Брагар, чому затягнули процедуру повідомлення результатів тесту. Адже кулуарно про негативний результат йому стало відомо ще 4 липня. Водночас майже тиждень тягнули з офіційним висновком.

"Я вважаю, що це пов'язано з бажанням низки осіб затягнути цей процес та завершити історію "по-тихому", не шкодячи "честі мундира", – сказав депутат.

Друге питання

Також у нардепа є запитання до патрульних. Воно стосується перевищення службових повноважень та вимаганням хабаря. "За підсумком моїх заяв, у ДБР зареєстрували провадження щодо двох патрульних. Сподіваюсь, вони більше ніколи не "кошмаритимуть" та не вимагатимуть хабарі на дорозі", – сказав нардеп.

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