Але наразі йому їх вже повернули. Про це повідомив "слуга" у своїх соціальних мережах.
До теми Спинили Брагара, а перевіряють патрульних: вони вимкнули бодікамери під час зупинки нардепа
Брагар: Епопея зі звинуваченням завершена
За словами Брагаря, в суботу, 10 липня, він отримав негативний тест із державної медичної лабораторії на вулиці Петра Запорожця, 20.
Вже сьогодні (12 липня – 24 канал) я забрав своє водійське посвідчення. Епопея зі звинуваченнями в наркоманії за кермом уже офіційно завершена,
– написав нардеп.
Він зауважив, що все ж у підсумку цієї історії в нього залишилось 2 запитання.
Перше запитання
Перше запитання, як відзначив Брагар, чому затягнули процедуру повідомлення результатів тесту. Адже кулуарно про негативний результат йому стало відомо ще 4 липня. Водночас майже тиждень тягнули з офіційним висновком.
"Я вважаю, що це пов'язано з бажанням низки осіб затягнути цей процес та завершити історію "по-тихому", не шкодячи "честі мундира", – сказав депутат.
Друге питання
Також у нардепа є запитання до патрульних. Воно стосується перевищення службових повноважень та вимаганням хабаря. "За підсумком моїх заяв, у ДБР зареєстрували провадження щодо двох патрульних. Сподіваюсь, вони більше ніколи не "кошмаритимуть" та не вимагатимуть хабарі на дорозі", – сказав нардеп.
Коротко про скандал Брагаря з патрульними
- Конфлікт "слуги народу" з патрульними відбувся 4 липня. Вони зупинили автомобіль нардепа через те, що у транспорту були проблеми з підсвічуванням лампочок.
- Також патрульні запідозрили депутата в керуванні автомобіля під дією наркотиків. Його завезли на відповідний тест, який показав, що Брагар не вживав наркотики.
- За словами "слуги", йому натякали на те, аби він дав хабар, але нардеп відмовився.
- Він написав на патрульних заяву, тому Департамент поліції України повинен був перевірити законність дій патрульних.