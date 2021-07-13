Но пока ему их уже вернули. Об этом сообщил "слуга" в своих социальных сетях.

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Брагар: Эпопея с обвинением завершена

По словам Брагара, в субботу, 10 июля, он получил отрицательный тест с государственной медицинской лаборатории на улице Петра Запорожца, 20.

Уже сегодня (12 июля – 24 канал) я забрал свое водительское удостоверение. Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена,

– написал нардеп.

Он отметил, что все же в итоге этой истории у него осталось 2 вопроса.

Первый вопрос

Первый вопрос, как отметил Брагар, почему затянули процедуру сообщения результатов теста. Ведь кулуарно об отрицательном результате ему стало известно еще 4 июля. В то же время почти неделю тянули с официальным заключением.

"Я считаю, что это связано с желанием ряда лиц затянуть этот процесс и завершить историю "по-тихому", не вредя "чести мундира", – сказал депутат.

Второй вопрос

Также у нардепа есть вопрос к патрульным. Он касается превышения служебных полномочий и вымогательства взятки. "По итогам моих заявлений в ГБР зарегистрировали производства в отношении двух патрульных. Надеюсь, они больше никогда не "будут кошмарить" и не потребуют взятки на дороге", – сказал нардеп.

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