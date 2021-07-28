Мовиться про те, що патрульні не увімкнули нагрудні камери. У поліції зазначили, що вони "й надалі продовжуватимуть фіксувати факти порушень, не дивлячись на категорії, ранги і статуси".
Зауважте Поліцейських, які затримали "слугу народу" Брагара, та їхнє керівництво покарали, – ЗМІ
У поліції пояснили, за що покарали патрульних
Поліцейські пояснили причину догани, яку отримали патрульні, які зупинили нардепа у Києві.
Не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп'яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери,
– пояснили у поліції.
Також там запевнили, що патрульні за законом мають право та зобов'язані попереджати й фіксувати порушення правил дорожнього руху. Зокрема й таке серйозне порушення, як керування у п'яному вигляді.
Коротко про скандал між Брагерем та патрульними
- На початку липня київські патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував скандальний "слуга народу" Євгеній Брагар. Між ними спалахнула суперечка.
- Правоохоронці запідозрили, що політик – під наркотиками. Сам Брагар стверджував, що такі звинувачення посипалися лише після того, як йому нібито натякали на хабар, а він відмовився. За словами політика, патрульні не представилися й хамили йому.
- Нардеп написав заяву на патрульних, через це у поліції розпочали службове розслідування. З'ясувалося, що на початку спілкування з Брагарем вони не увімкнули бодікамери.
- Згодом Брагар повідомив, що отримав результати тесту – наркотиків в його організмі не виявили.
- Права, які забрали у нього до остаточних результатів експертизи, вже повернули.
- Також 27 липня у пресслужбі Нацполіції повідомили, що поліція скасувала адмінпротокол на депутата Брагара за нібито керування в стані наркотичного сп’яніння.