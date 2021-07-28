Мовиться про те, що патрульні не увімкнули нагрудні камери. У поліції зазначили, що вони "й надалі продовжуватимуть фіксувати факти порушень, не дивлячись на категорії, ранги і статуси".

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У поліції пояснили, за що покарали патрульних

Поліцейські пояснили причину догани, яку отримали патрульні, які зупинили нардепа у Києві.

Не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп'яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери,

– пояснили у поліції.

Також там запевнили, що патрульні за законом мають право та зобов'язані попереджати й фіксувати порушення правил дорожнього руху. Зокрема й таке серйозне порушення, як керування у п'яному вигляді.

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