Говорится о том, что патрульные не включили нагрудные камеры. В полиции отметили, что они "и в дальнейшем продолжать фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы".
Заметьте Полицейских, задержавших "слугу народа" Брагара, и их руководство наказали, – СМИ
В полиции объяснили, за что наказали патрульных
Полицейские объяснили причину выговоры, которую получили патрульные, которые остановили нардепа в Киеве.
Не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в вождении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не выбрана нагрудные камеры,
– объяснили в полиции.
Также там заверили, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В том числе и такое серьезное нарушение, как вождение в пьяном виде.
Коротко о скандале между Брагерем и патрульными
- В начале июля киевские патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился скандальный "слуга народа" Евгений Брагарь. Между ними вспыхнула ссора.
- Правоохранители заподозрили, что политик – под наркотиками. Сам Брагарь утверждал, что такие обвинения посыпались лишь после того, как ему якобы намекали на взятку, а он отказался. По словам политика, патрульные не представились и хамили ему.
- Нардеп написал заявление на патрульных, поэтому в полиции начали служебное расследование. Выяснилось, что в начале общения с Брагарем они не включили бодикамеры.
- Впоследствии Брагарь сообщил, что получил результаты теста – наркотиков в его организме не обнаружили.
- Права, которые забрали у него до окончательных результатов экспертизы, уже вернули.
- Также 27 июня в пресс служба Нацполиции сообщили, что полиция отменила админпротокол на депутата Брагара за якобы управление в состоянии наркотического опьянения.