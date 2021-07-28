Говорится о том, что патрульные не включили нагрудные камеры. В полиции отметили, что они "и в дальнейшем продолжать фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы".

Заметьте Полицейских, задержавших "слугу народа" Брагара, и их руководство наказали, – СМИ

В полиции объяснили, за что наказали патрульных

Полицейские объяснили причину выговоры, которую получили патрульные, которые остановили нардепа в Киеве.

Не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в вождении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не выбрана нагрудные камеры,
объяснили в полиции.

Также там заверили, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В том числе и такое серьезное нарушение, как вождение в пьяном виде.

Коротко о скандале между Брагерем и патрульными

  • В начале июля киевские патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился скандальный "слуга народа" Евгений Брагарь. Между ними вспыхнула ссора.
  • Правоохранители заподозрили, что политик – под наркотиками. Сам Брагарь утверждал, что такие обвинения посыпались лишь после того, как ему якобы намекали на взятку, а он отказался. По словам политика, патрульные не представились и хамили ему.
  • Нардеп написал заявление на патрульных, поэтому в полиции начали служебное расследование. Выяснилось, что в начале общения с Брагарем они не включили бодикамеры.
  • Впоследствии Брагарь сообщил, что получил результаты теста – наркотиков в его организме не обнаружили.
  • Права, которые забрали у него до окончательных результатов экспертизы, уже вернули.
  • Также 27 июня в пресс служба Нацполиции сообщили, что полиция отменила админпротокол на депутата Брагара за якобы управление в состоянии наркотического опьянения.