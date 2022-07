О послевоенной Украине и образовании: как лауреатки конкурса "Наука – это она" меняют страну к лучшему

Специально для 24 канала организаторы проекта "Наука – это она" рассказали о том, как изменилась жизнь лауреаток спустя год после церемонии награждения конкурса. Заметим, что девушки не только связывают свою жизнь с наукой, но и делают все для того, чтобы наша Украина цвела, развивалась и восстанавливалась.

Одна из лауреаток конкурса "Наука – это она" – Юлия Павленко. Девушке 16 лет. Несмотря на свой юный год, она уже успела пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Такую возможность она получила благодаря победе в конкурсе "Наука – это она" от организации STEM is FEM – девушка написала эссе о выдающейся украинской математике Клавдии Латышевой. А уже в этом году Юлия поступила в немецкий вуз на математическую специальность с полной стипендией DAAD.

Несмотря на то, что девушка сейчас находится за границей, после учебы она планирует вернуться домой.

Хочу получить как можно больше опыта из разных стран мира, чтобы вернувшись в Украину, я имела возможность применить его с наибольшей пользой для страны,

– рассказывает Юлия Павленко.

На церемонии награждения эта история могла бы закончиться, ведь девушки уже написали эссе и получили награды. Но после этого организация STEM is FEM устраивала выставки картин в главном центре ЮНЕСКО в Париже и Нью-Йорке, в киевском метро и МИД, а также разослала более 400 наборов плакатов по школам всей Украины.

Награждают Надежду Косенчук / Фото STEM is FEM

Анастасия Суворова / Фото STEM is FEM

Победителы конкурса "Наука – это она" / Фото STEM is FEM

К примеру, Богдана Якобчук, когда написала эссе "Стеклянные стены, халаты, биосинтез" о выдающейся молекулярной биологии Анне Ельской, рассказывала, что хочет быть популяризатором и коммуникатором науки, работать в интерсекционных исследованиях связи между социобиологией, прикладной наукой и теорией мем. А 19-летняя Надежда Касянчук, написавшая эссе о нейробиолога Нану Войтенко в стихах, говорила, что хочет развиваться в сфере биотехнологий.

Через год после победы Богдана Якобчук поступила на бакалавриат по филологии в УКУ. Анна Бросалина, выигравшая конкурс благодаря эссе о математика Марине Вязовской, прошла обучение в Tumo Kyiv по направлениям программирования, графический дизайн и робототехника. Надежда Касянчук смогла оплатить обучение на заочной форме медицинского университета и курсы по веб-дизайну.



Анна Бросалина / Фото STEM is FEM

А Дарья Гречанюк, которая в свои 15 лет стала лауреаткой конкурса благодаря своему эссе о медицинской генетике Светлане Арбузовой, отмечает, что организаторы осуществили невозможное. Благодаря "Науке – это она" девушка встретилась с министром МИД Дмитрием Кулебой. Даже во время войны и оккупации родного Бердичева она вспоминала эту встречу.

Тогда судьба подарила мне возможность приблизиться к мечте. Я до сих пор, несмотря на войну и оккупацию родного города, не потеряла надежду на получение высшего образования и трудоустройства в МИД,

– рассказывает Дарья.

Но все лауреатки "Наука – это она" сходятся во мнении о том, что самый главный ресурс, который они получили благодаря победе – это общение.

"Невероятным опытом стала поездка в Киев, встреча с Первой леди и учеными, а также отличными гостями. Вдохновившись другими победителями, я начала волонтерить, участвовать в разных проектах", – рассказывает 16-летняя Елена Петришин, написавшая эссе о генетике Оксану Пивень . – "Перед мной открылось много возможностей благодаря тому, что у меня за спиной было такое достижение. Это помогло мне стать альтернативной кандидаткой на программе обмена учениками, то есть вероятность, что я поеду на 11 класс в США".

Елизавета Лазарева, вдохновившаяся примером математики Елены Ванеевой и написавшая о ней эссе, продолжает: "Победа в "Наука – это она" дала множество крутых знакомств и очень много мотивации. После победы появилась вера в себя и в то, что нет ничего невозможного. И, конечно, желание выучиться и доказать всем, что женщинам тоже есть место в науке".



Елизавета Лазарева и Елена Ванеева / Фото STEM is FEM

А Марта Швец, победившая с произведением об эссе о кибернетикине Екатерине Ющенко, признается, что благодарна STEM is FEM за уверенность в себе, новые знакомства, азарт и важный опыт.

За последний год я приняла участие в стольких конкурсах, активностях, отборах на программы обмена, что прошлогодняя Марта ошалела бы от современной версии себя!,

– рассказывает Марта.

Знания со всего мира ради восстановления Украины

Через год после победы в конкурсе "Наука – это она" девушек разбрасывало по всему миру: из-за войны некоторые были вынуждены выехать за границу, некоторые – остались в Украине. Но все лауреатки продолжают верить в будущее украинской науки, украинских женщин и Украины и планируют все свои знания и опыт применить во время послевоенного восстановления страны.

Елена Петришин говорит, что для нее послевоенная Украина – страна с сознательными гражданами, где люди ценят друг друга и держатся вместе.

Я представляю безопасные города, доступные для людей всех возрастов и телосложения. Я хочу видеть школы, которые отличаются от советских – школы, в которых у детей гораздо больше свободы самореализации,

– рассказывает Елена.

Другая лауреат конкурса Елена Коваленко считает, что Украина станет высокоразвитой страной со стабильной экономикой, отсутствием коррупции, необъятными технологиями и талантливыми людьми. "Моим местом в развитии Украины была бы область диджитализации и автоматизации, ведь именно сфера IT может значительно улучшить экономику нашей страны", – рассказывает девушка.

Богдана Якобчук тоже планирует приложить усилия к развитию страны, но до этого она планирует закончить магистратуру за границей и расширить свой академический круг, чтобы набраться как можно больше знаний и опыта.

Дарья Гречанюк еще только планирует поступать в вуз, но уже уверена – будет учиться только в Украине. Девушка рассказывает: "Хочу внести какой-то весомый вклад в развитие своей страны, усилить ее авторитет среди других государств. Стараюсь, чтобы мир всегда говорил об Украине, увлекался ею!".

Ярослава Назаренко тоже видит свое будущее именно в Украине, возможно, в роли инженера или учителя – человека, приносящего пользу обществу и стране.

Чтобы молодежь затем построила новую страну, ей нужно дать возможность продолжать обучение как в школе, так и в вузах. Нужно еще совершенствовать систему дистанционного обучения, чтобы качество знаний было не хуже, чем офлайн. И, скорее всего, в будущем нужно создать благоприятные условия для студентов (учебная база, оборудование, общежития, стипендии), чтобы поощрить их оставаться в Украине, а не ехать куда-то за границу искать судьбы,

говорит Ярослав.

А другой призер конкурса Елизавета Лазарева уверена, что самое главное для создания идеальной страны у нас уже есть: неплохое образование, отличные специалисты и перспективная молодежь. Она тоже мечтает вернуться домой после окончания учебы и внести свой вклад в восстановление страны.

Анна Бросалина считает, что для дальнейшего развития Украины ее гражданам нужно отказаться от всего российского, а для молодежи должны создавать все больше образовательных возможностей.

Марта Швец поддерживает коллегу по конкурсу и добавляет, что уже сейчас нужно бороться не только на военном фронте, но и на культурном.



Марта Швец с Еленой Зеленской / Фото STEM is FEM

Анастасия Суворова, завоевавшая гран-при, надеется, что в послевоенной Украине будут бороться с такими проблемами, как гендерное неравенство и гомофобия, коррупция и "аполитичность" среди молодежи. В свою очередь, она мечтает работать в украинской киноиндустрии или сфере культурных проектов и способствовать популяризации украинского кино и культуры.

Надежда Касянчук уверена, что очень часто после самых страшных времен приходит наибольший расцвет. "Хочу в это верить, и верю! Главное для молодежи сейчас пытаться помнить о своих мечтах и планах и четко двигаться к ним: пойти на кружок по танцам, поступить в желанный университет или изобрести лекарства от рака. Когда каждый будет делать то, что любит и умеет лучшее, тогда у Украины точно будет светлое и яркое будущее", – рассказывает Надежда.

А Юлия Павленко, прошедшая стажировку в Минцифре, тем временем хочет закончить бакалавриат, а затем поступить на магистратуру в другую страну, чтобы привнести как можно больше разного опыта в послевоенную Украину.

Нам в Украине нужно еще много образовательных программ по разным общественно важным темам. И я говорю не только о мягких навыках, но и о знаниях по темам прав человека, функционировании государства, равноправии, налоговой системе Украины и тому подобное. Все эти темы чрезвычайно важны для украинского общества, у которого еще много потенциала для развития,

– говорит Юлия.

Девушка верит, что будущее Украины за молодежью, поэтому сейчас нужно работать над повышением ее активности и поощрять ее к участию в общественной жизни страны.



Встреча Елены Зеленской с лауреатками конкурса "Наука – это она" / Фото STEM is FEM

"Сейчас, во время войны, поддержка молодежи актуальна и важна, как никогда. После победы молодежь будет отстраивать Украину. И мы должны ей помочь. Для этого STEM is FEM каждый день работает с сообществом и запускает новые проекты – клубы психологической поддержки, IT- курсы, другие просветительские инициативы, целесообразные времени, в которое мы живем. Это очень важно. И я призываю приобщаться к таким инициативам всех украинцев", – говорит основатель STEM is FEM и "Наука – это она" Сергей Токарев.

Инициатор проекта уверен, даже один социальный проект может изменить будущее двенадцати девушек, а двенадцать девушек могут изменить будущее послевоенной Украины.