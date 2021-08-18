А обещали права: боевики "Талибана" убили женщину без паранджи на глазах у людей

Талибы после захвата Афганистана пообещали уважать права женщин. Однако незадолго после этого прямо посреди улицы застрелили женщину за якобы нарушение законов ислама.

Инцидент произошел 17 августа в провинции Тахар, расположенной на северо-востоке Афганистана. Трагические кадры разлетелись в сети.

Читайте также Требуют равноправия:: в Афганистане женщины едва ли не впервые вышли на протест – видео акции

Талибы убили женщину на глазах у села

Боевики "Талибана", несмотря на обещания радикального движения с уважением относиться к женщинам, убили одну из них на глазах у всего села. Местную жительницу застрелили за нарушение законов шариата.

На обнародованном фото женщина лежит в луже крови, а вокруг нее сидят родители и другие жители поселка.

Детали происшествия неизвестны. Однако очевидцы рассказали, что погибшая вышла на улицу без паранджи, чем и нарушила законы ислама.

Также издание сообщает, что талибы установили контрольно-пропускные пункты по всему Кабулу и бьют людей, которые пытаются добраться до аэропорта и выехать из Афганистана.



Талибы застрелили женщину на улице / Фото Fox News

Отношение к женщинам: что обещали талибы