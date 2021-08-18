А обіцяли права: бойовики "Талібану" вбили жінку без паранджі на очах у людей

Таліби після захоплення Афганістану пообіцяли поважати права жінок. Однак незадовго після цього прямо посеред вулиці застрелили жінку за нібито порушення законів ісламу.

Інцидент трапився 17 серпня в провінції Тахар, розташованій на північному сході Афганістану. Трагічні кадри розлетілися у мережі.

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Таліби вбили жінку на очах у села

Бойовики "Талібану", попри обіцянки радикального руху з повагою ставитися до жінок, вбили одну з них на очах у всього села. Місцеву жительку застрелили за порушення законів шаріату.

На оприлюдненому фото жінка лежить у калюжі крові, а навколо неї сидять батьки та інші жителі селища.

Деталі події невідомі. Однак очевидці розповіли, що загибла вийшла на вулицю без паранджі, чим й порушила закони ісламу.

Також видання повідомляє, що таліби встановили контрольно-пропускні пункти по всьому Кабулу і б'ють людей, які намагаються дістатися до аеропорту та виїхати з Афганістану.



Таліби застрелили жінку на вулиці / Фото Fox News

Ставлення до жінок: що обіцяли таліби

Коли рух "Талібан" востаннє був при владі, до жінок ставилися дуже жорстоко та зневажливо. Їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків і навіть голосно сміятися.

Цього разу таліби, захопивши країну, запевнили, що дозволять жінкам навчатися в університетах і влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.

17 серпня на місцевому телебаченні Афганістану навіть транслювали передачі за участю жінок. Щоправда, усі були в хіджабах, зокрема й західні кореспондентки.

Крім того, терористи дозволили жінкам провести протест за свої права.

Раніше стало відомо, що 15 бойовиків "Талібану" до смерті побили багатодітну матір , яка відмовилася готувати їм їжу, бо не мала з чого.

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