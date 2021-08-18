Як Росія висилає афганців у пекло

За наданням притулку у Росію звернулася сім'я: літні батьки, чоловік, жінка та 12-річна дівчинка. Вони втікали з Афганістану, бо там таліби хотіли примусово видати заміж їхню доньку М. Ім'я та прізвище не називають з міркувань безпеки.

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За словами адвокатки сім'ї Ольги Цейтлін, спершу афганців помістили у центр тимчасового тримання іноземців. Однак Росія надала відмову у притулку за 1 день. До речі, перед тим родина марно намагалася перебратися у Фінляндію.

Афганців звинуватили у порушенні правил перебування у прикордонній зоні. Водночас у самій справі було багато порушень, зокрема – право на переклад. За словами адвоката, депортація за цією статтею – це найважче та необов'язкове покарання.

Захист доводив суду, що в Афганістані для сім'ї буде небезпечно. Однак служителі Феміди заявили, що доказів реальної небезпеки – немає.

Невідомо, що трапилося з жінкою

Перед депортацією сім'ю розділили – жінок відправили окремо від чоловіків.

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Ми не знаємо, що буде з жінками. Вони прилетіли в Кабул напередодні перевороту без підтримки чоловіків, а втікали від небезпеки примусового шлюбу для М.,

– розповіла Цейтлін.

Зауважимо, Росія також вирішила видворити на батьківщину афганців, які приїхали на Євро-2020.

Зверніть увагу! Росія цинічно висилає афганців у той час, коли країни світу заявили, що готові прийняти біженців з Афганістану. Так, США пообіцяли надати притулок 30 тисячам людей, Велика Британія вже прийняла 3 тисячі людей і заявила, що готова прийняти ще.



Крім того, кілька Афганців попросили про статут біженця в Україні.

Жінкам в Афганістані небезпечно