Как Россия высылает афганцев в ад

За предоставлением убежища в Россию обратилась семья: пожилые родители, мужчина, женщина и 12-летняя девочка. Они бежали из Афганистана, потому что там талибы хотели принудительно выдать замуж их дочь М. Имя и фамилию не называют из соображений безопасности.

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По словам адвоката семьи Ольги Цейтлин, сначала афганцев поместили в центр временного содержания иностранцев. Однако Россия предоставила отказ в убежище за 1 день. Кстати, перед тем семья тщетно пыталась перебраться в Финляндию.

Афганцев обвинили в нарушении правил пребывания в приграничной зоне. В то же время в самом деле было много нарушений, в частности – право на перевод. По словам адвоката, депортация по этой статье – это самое тяжелое и необязательное наказание.

Защита доказывала суду, что в Афганистане для семьи будет опасно. Однако служители Фемиды заявили, что доказательств реальной опасности – нет.

Неизвестно, что случилось с женщиной

Перед депортацией семью разделили – женщин отправили отдельно от мужчин.

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Мы не знаем, что будет с женщинами. Они прилетели в Кабул накануне переворота без поддержки мужчин, а бежали от опасности принудительного брака для М.,

– рассказала Цейтлин.

Заметим, Россия также решила выдворить на родину афганцев, приехавших на Евро-2020.

Обратите внимание! Россия цинично высылает афганцев в то время, когда страны мира заявили, что готовы принять беженцев из Афганистана. Так, США пообещали предоставить убежище 30 тысячам человек, Великобритания уже приняла 3 тысячи человек и заявила, что готова принять еще. Кроме того, несколько афганцев попросили о статусе беженца в Украине.

Женщинам в Афганистане опасно