Обидеть женщину – значит обидеть Бога, – Папа Римский осудил домашнее насилие
Источник:Vatican News
Во время мессы в базилике Святого Петра в Ватикане 1 января 2022 года Папа Римский Франциск провозгласил свое новогоднее послание. В нем он высказался против домашнего насилия.
С начала COVID-19 Папа Франциск неоднократно говорил о домашнем насилии. Дело в том, что из-за карантина женщины оказались наедине со своими обидчиками.
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Женщин надо защищать
В своей проповеди Папа подчеркнул, что женщины "смотрят на мир не для того, чтобы его эксплуатировать, а чтобы давать жизнь". Поэтому всем нужно работать над тем, чтобы их защищать.
Сколько насилия направлено против женщин. Хватит этого! Обидеть женщину – значит обидеть Бога, который от женщины взял на себя нашу человечность,
– сказал глава католической церкви.
Новогодняя месса в базилике Святого Петра: смотрите видео
Домашнее насилие: последние новости
- ООН провела опрос в 13 странах, благодаря которому оказалось, что в период пандемии COVID-19 каждая четвертая женщина чувствует себя дома в меньшей безопасности, чем раньше.
- В ВОЗ сообщили, что во всем мире каждая третья женщина в течение жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию. Речь идет об около 736 миллионах человек.
- В Украине в 2020 году количество лиц, которых осудили за домашнее насилие, выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Всего в течение 2020 года зафиксировали более 210 тысяч обращений по поводу насилия.