Обидеть женщину – значит обидеть Бога, – Папа Римский осудил домашнее насилие

Во время мессы в базилике Святого Петра в Ватикане 1 января 2022 года Папа Римский Франциск провозгласил свое новогоднее послание. В нем он высказался против домашнего насилия.

С начала COVID-19 Папа Франциск неоднократно говорил о домашнем насилии. Дело в том, что из-за карантина женщины оказались наедине со своими обидчиками.

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Женщин надо защищать

В своей проповеди Папа подчеркнул, что женщины "смотрят на мир не для того, чтобы его эксплуатировать, а чтобы давать жизнь". Поэтому всем нужно работать над тем, чтобы их защищать.

Сколько насилия направлено против женщин. Хватит этого! Обидеть женщину – значит обидеть Бога, который от женщины взял на себя нашу человечность,

– сказал глава католической церкви.

Новогодняя месса в базилике Святого Петра: смотрите видео



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