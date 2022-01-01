Образити жінку – значить образити Бога, – Папа Римський засудив домашнє насильство
Джерело:Vatican News
Під час меси у базиліці Святого Петра у Ватикані 1 січня 2022 року Папа Римський Франциск проголосив своє новорічне послання. У ньому він висловився проти домашнього насильства.
Від початку COVID-19 Папа Франциск неодноразово говорив про домашнє насильство. Річ у тім, що через карантин жінки опинилися наодинці зі своїми кривдниками.
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Жінок треба захищати
У своїй проповіді Папа наголосив, що жінки "дивляться на світ не для того, аби його експлуатувати, а щоб давати життя". Тому всім потрібно працювати над тим, аби їх захищати.
Скільки насильства спрямовано проти жінок. Годі цього! Образити жінку – значить образити Бога, який від жінки взяв на себе нашу людяність,
– промовив глава католицької церкви.
Новорічна меса у базиліці Святого Петра: дивіться відео
Домашнє насильство: останні новини
- ООН провела опитування у 13 країнах, завдяки якому виявилось, що в період пандемії COVID-19 кожна четверта жінка почувається вдома у меншій безпеці, аніж раніше.
- У ВООЗ повідомили, що у всьому світі кожна третя жінка впродовж життя зазнавала фізичного або сексуального насильства. Мовиться про близько 736 мільйонів осіб.
- В Україні у 2020 році кількість осіб, яких засудили за домашнє насильство, зросла в 4 рази у порівнянні з 2019 роком. Загалом впродовж 2020 року зафіксували понад 210 тисяч звернень щодо насильства.