Физическое или сексуальное насилие: в мире каждая третья женщина подвергалась жесткому поведению
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире каждая третья женщина в течение жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию. В частности, говорится об около 736 миллионах человек.
Источник:BBC
Представители ВОЗ проанализировали данные уже имеющихся опросов в течение 2000 – 2018 годов. Они провели самое большое подобное исследование, обновив предыдущие оценки, которые были обнародованы в 2013 году.
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Согласно результатам, большинство женщин подвергаются насилию еще в молодом возрасте. В то же время количество пострадавших в основном остается неизменным.
Самая распространенная форма насилия
По данным ВОЗ, каждая четвертая женщина в мире в возрасте от 15 до 24 лет уже подвергается насилию со стороны интимного партнера. Еще каждая третяя подвергается сексуальному насилию в течение всей своей жизни.
Согласно данным, самой распространенной формой жестокого обращения в мире является насилие со стороны интимных партнеров. Об этом заявили около 641 миллиона женщин.
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Еще 6% женщин заявили, что они подвергались насилию от посторонних людей.
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