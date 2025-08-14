В четверг, 14 августа, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз Россия согласовала обмен двух военнопленных из подразделений так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

Читайте также Украина обменяла бывшего чиновника МВД, причастного к преследованию крымских татар

Кого Россия не хочет обменивать?

В рамках обмена в Украину вернулись 84 защитника, Россия также забрала 84 своих военнопленных.

По словам авторов проекта "Хочу жить", на этот раз Россия в очередной раз продемонстрировала равнодушие к судьбе военнопленных из подразделений так называемых "ЛДНР".

Таких пленных в Украине сотни, но на обмен они попадают очень редко. Сегодня двум из них повезло: Россия наконец согласовала их обмен, и 2 из 84 обменянных военнопленных – именно "днровцы",

– говорится в сообщении.

Российская пропаганда регулярно пытается убедить родственников этих военнопленных, что якобы Украина отказывается отдавать их на обмен.

На самом же деле никакого "блока" с украинской стороны нет, есть только нежелание со стороны России.

Для Минобороны России "днровцы" находятся в конце списка приоритетов. В российских военных структурах их считают "второсортными", подозревают в "измене" из-за их корней,

– добавляют в "Хочу жить".

По словам авторов проекта, прежде всего Россию интересуют "кадыровцы" и российские военные, которых она готова обменивать. Именно поэтому солдаты из подразделений так называемых "ЛДНР" нередко остаются в украинском плену годами.