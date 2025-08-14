У четвер, 14 серпня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу Росія погодила обмін двох військовополонених із підрозділів так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити".

Кого Росія не хоче обмінювати?

В рамках обміну в Україну повернулися 84 захисники, Росія також забрала 84 своїх військовополонених.

За словами авторів проєкту "Хочу жити", цього разу Росія вкотре продемонструвала байдужість до долі військовополонених із підрозділів так званих "ЛДНР".

Таких полонених в Україні сотні, але на обмін вони потрапляють дуже рідко. Сьогодні двом із них пощастило: Росія нарешті погодила їхній обмін, і 2 з 84 обміняних військовополонених – саме "днрівці",

– йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда регулярно намагається переконати родичів цих військовополонених, що нібито Україна відмовляється віддавати їх на обмін.

Насправді ж жодного "блоку" з української сторони немає, є лише небажання з боку Росії.

Для Міноборони Росії "днрівці" знаходяться наприкінці списку пріоритетів. У російських військових структурах їх вважають "другосортними", підозрюють у "зраді" через їхнє коріння,

– додають у "Хочу жити".

За словами авторів проєкту, насамперед Росію цікавлять "кадирівці" та російські військові, яких вона готова обмінювати. Саме тому солдати із підрозділів так званих "ЛДНР" нерідко залишаються в українському полоні роками.