В четверг, 14 августа, Украина и Россия провели обмен пленными. Для того, чтобы вернуть из российского плена 51 гражданского, Украина использовала все инструменты, в частности международное посредничество.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Как Украина вернула гражданских из плена?

Андрей Юсов рассказал, что подготовка именно этого обмена пленными длилась долго и была сложной.

Безусловно, и у врага есть какое-то свое видение и определенные точки, на которые надо давить. Украинская переговорная группа использовала все инструменты, в том числе международное посредничество для того, чтобы достичь этого результата,

– пояснил представитель ГУР.

Он отметил, что на этот раз из плена удалось вернуть не всех, кто находились в российской неволе. По словам Юсова, работа продолжается и результат обязательно будет.

Но сегодня учительница младших классов, предприниматели, которые были незаконно задержаны, безусловно, добровольцы и защитники, которые находились в российском плену. Каждая из этих историй – это история достоинства и человеческой борьбы за собственную страну и свободу. Такие обмены будут продолжаться,

– подытожил Андрей Юсов.

Напомним, в ходе обмена 14 августа из вражеского плена удалось освободить 33 военных и 51 гражданского украинца. По словам Владимира Зеленского, среди освобожденных гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.