Украина вернула из плена полковника Государственной пограничной службы из мариупольского гарнизона. Известно, что он участвовал в боевых действиях еще с 2014 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

Что известно о полковнике ГПСУ, которого вернули из плена?

Сегодня, 14 августа, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Из российской неволи удалось вернуть полковника ГПСУ с мариупольского гарнизона, который воевал еще с 2014 года.

Несмотря на ранения он все равно продолжал защищать Украину.

Защитник Мариуполя. Враг длительное время удерживал его в Еленовке. Пограничник выстоял несмотря на все. И вернулся с честью,

– подчеркнул Клименко.

Полковник ГПСУ, которого вернули из плена / Фото Игоря Клименко

Кроме военных, из российского плена также удалось вернуть гражданских и тех, кого Россия удерживала в неволе еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что самому старому освобожденному из плена украинцу – 74 года. Последние 7 лет он провел в российской неволе.