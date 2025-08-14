Україна повернула з полону полковника Державної прикордонної служби з маріупольського гарнізону. Відомо, що він брав участь у бойових діях ще з 2014 року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС України Ігоря Клименка.

Сьогодні, 14 серпня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі вдалося повернути полковника ДПСУ із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року.

Попри поранення він все одно продовжував захищати Україну.

Оборонець Маріуполя. Ворог тривалий час утримував його в Оленівці. Прикордонник вистояв попри все. І повернувся з честю,

– наголосив Клименко.

Крім військових, з російського полону також вдалося повернути цивільних й тих, кого Росія утримувала в неволі ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.