Владимир Миколаенко вернулся из российского плена после длительного заключения. Бывший мэр Херсона отказался сотрудничать с оккупантами

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. Из российского плена вернули бывшего городского голову Херсона Владимира Миколаенко, которого оккупанты удерживали более трех лет.

Что известно о Владимире Миколаенко?

Миколаенко похитили еще 18 апреля 2022 года. По информации правозащитного центра ZMINA, сначала его вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым, а затем перевезли в Россию.

Там бывшего мэра держали в исправительной колонии №7 в городе Пакино Владимирской области. Еще в начале полномасштабной войны коллаборационист Кирилл Стремоусов неоднократно предлагал Миколаенко сотрудничать с оккупантами, но тот категорически отказался. После этого в его адрес начали поступать угрозы, а впоследствии его и похитили российские военные.

В мае 2022 года Миколаенко включили в списки на обмен, однако он отказался в пользу другого пленного, который имел тяжелое заболевание. С тех пор россияне больше не вносили его в списки для освобождения.

Владимир Миколаенко был городским головой Херсона с 2014 до 2020 года. Он активно поддерживал местный Евромайдан и открыто выступал против пророссийских провокаций в городе.