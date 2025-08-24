З російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка
- Володимир Миколаєнко, колишній мер Херсона, був звільнений з російського полону після понад трьох років ув'язнення.
- Миколаєнка викрали у квітні 2022 року та утримували в колонії у Росії після того, як він відмовився співпрацювати з окупантами.
- У травні 2022 року він відмовився від обміну на користь іншого полоненого з важким захворюванням, після чого його більше не вносили у списки на обмін.
Володимир Миколаєнко повернувся з російського полону після тривалого ув’язнення. Колишній мер Херсона відмовився співпрацювати з окупантами
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. З російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка, якого окупанти утримували понад три роки.
Що відомо про Володимира Миколаєнка?
Миколаєнка викрали ще 18 квітня 2022 року. За інформацією правозахисного центру ZMINA, спочатку його вивезли з Херсона до тимчасово окупованого Криму, а згодом перевезли до Росії.
Там колишнього мера тримали у виправній колонії №7 у місті Пакіно Володимирської області. Ще на початку повномасштабної війни колаборант Кирило Стремоусов неодноразово пропонував Миколаєнку співпрацювати з окупантами, але той категорично відмовився. Після цього на його адресу почали надходити погрози, а згодом його й викрали російські військові.
У травні 2022 року Миколаєнка включили до списків на обмін, проте він відмовився на користь іншого полоненого, який мав важке захворювання. Відтоді росіяни більше не вносили його у списки для звільнення.
Володимир Миколаєнко був міським головою Херсона з 2014 до 2020 року. Він активно підтримував місцевий Євромайдан і відкрито виступав проти проросійських провокацій у місті.