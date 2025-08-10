Москва продолжает использовать пленных в собственной пропаганде. В этом случае враг планирует привлечь защитников "Азовстали" к новой компании по дискредитации высшего политического руководства Украины и темы обмена пленными.

24 Канал

Как Россия манипулирует темой обмена?

В ЦПИ рассказали, что сейчас оккупанты готовят фото и интервью с пленными защитниками "Азовстали", которых Россия рассматривает для обмена.

Однако использование пленных для пропаганды и манипуляций нарушает основные принципы 13 и 14 статей Женевской конвенции, которые требуют гуманного отношения к военнопленным и их защиты от любых форм насилия или использования для политических целей и пропаганды.

В рамках этой кампании Россия уже использовала фейки с пленными, в частности фальшивые обращения якобы от имени украинских военнопленных, которых якобы исключили из списка на обмен по инициативе украинской стороны,

– объяснили в Центре.

Эта компания является частью стратегии России по дестабилизации внутренней ситуации в Украине и срыва обменного процесса в формате "всех на всех". Москва блокирует инициативу, используя пленных для политического и информационного давления.