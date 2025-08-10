Укр Рус
10 серпня, 20:21
Росія планує використати полонених захисників "Азовсталі" для компанії проти України, – ЦПД

Дмитро Усик
Основні тези
  • Центр протидії дезінформації повідомляє про підготовку Росією фото та інтерв'ю з полоненими для дискредитації української влади і зриву обмінного процесу.
  • Росія вже використовувала фальшиві звернення від імені полонених, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та блокувати обмінний процес.

Москва продовжує використовувати полонених у власній пропаганді. Цього разі ворог планує залучити захисників "Азовсталі" до нової компанії з дискредитації вищого політичного керівництва України і теми обміну полоненими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як Росія маніпулює темою обміну?

У ЦПД розповіли, що зараз окупанти готують фото та інтерв'ю з полоненими захисниками "Азовсталі", яких Росія розглядає для обміну.

Однак використання полонених для пропаганди і маніпуляцій порушує основні принципи 13 та 14 статей Женевської конвенції, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених та їхнього захисту від будь-яких форм насильства чи використання для політичних цілей і пропаганди. 

У рамках цієї кампанії Росія вже використовувала фейки з полоненими, зокрема фальшиві звернення нібито від імені українських військовополонених, яких буцімто виключили зі списку на обмін за ініціативою української сторони, 
– пояснили у Центрі.

Ця компанія є частиною стратегії Росії щодо дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та зриву обмінного процесу у форматі "всіх на всіх". Москва блокує ініціативу, використовуючи полонених для політичного та інформаційного тиску.