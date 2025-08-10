Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як Росія маніпулює темою обміну?
У ЦПД розповіли, що зараз окупанти готують фото та інтерв'ю з полоненими захисниками "Азовсталі", яких Росія розглядає для обміну.
Однак використання полонених для пропаганди і маніпуляцій порушує основні принципи 13 та 14 статей Женевської конвенції, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених та їхнього захисту від будь-яких форм насильства чи використання для політичних цілей і пропаганди.
У рамках цієї кампанії Росія вже використовувала фейки з полоненими, зокрема фальшиві звернення нібито від імені українських військовополонених, яких буцімто виключили зі списку на обмін за ініціативою української сторони,
– пояснили у Центрі.
Ця компанія є частиною стратегії Росії щодо дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та зриву обмінного процесу у форматі "всіх на всіх". Москва блокує ініціативу, використовуючи полонених для політичного та інформаційного тиску.