Як Росія маніпулює темою обміну?

У ЦПД розповіли, що зараз окупанти готують фото та інтерв'ю з полоненими захисниками "Азовсталі", яких Росія розглядає для обміну.

Однак використання полонених для пропаганди і маніпуляцій порушує основні принципи 13 та 14 статей Женевської конвенції, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених та їхнього захисту від будь-яких форм насильства чи використання для політичних цілей і пропаганди.

У рамках цієї кампанії Росія вже використовувала фейки з полоненими, зокрема фальшиві звернення нібито від імені українських військовополонених, яких буцімто виключили зі списку на обмін за ініціативою української сторони,

– пояснили у Центрі.

Ця компанія є частиною стратегії Росії щодо дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та зриву обмінного процесу у форматі "всіх на всіх". Москва блокує ініціативу, використовуючи полонених для політичного та інформаційного тиску.