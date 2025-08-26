1 июля 2022 года. ГСЧС в Полтавской области объявляет тендер на противогазы стоимостью четыре миллиона гривен. Однако торги не проходят, поскольку всех участников отклоняют из-за формальных несоответствий в документах.

15 июля – то же самое. Опять нужны противогазы, снова тендер, снова предложения отклоняют. 28 июля – третья попытка. Формально даже начинают рассмотрение предложений, но закупку снова срывают, ведь у ГСЧС внезапно "исчезает потребность" в противогазах.

Но уже через месяц, как свидетельствуют судебные постановления, должностные лица Службы заключают договор с ФЛП также на противогазы, но по цене, значительно выше рыночной. По версии следствия, чтобы скрыть сделку, закупку оформляют как такую, что якобы осуществляется через "оборонного поставщика".

Так кто эти "оборонные поставщики", которые после 24 февраля стали невидимыми для общества? Об этом – расследование 24 Канала. Мы приоткроем завесу секретности, покажем схемы и то, как за этим статусом скрываются компании, подозреваемые в неуплате налогов и других правонарушениях.

Некоторые из них даже внесены в "черный список" Антимонопольного комитета (но это не мешает привлекать их к строительству фортификаций).

Почему и как появились "оборонные поставщики"

Термин "оборонный поставщик" не имеет четкого юридического определения. В нормативных документах используется понятие "исполнитель государственного контракта по оборонным закупкам" – это субъект хозяйствования, который должен поставлять товары, услуги или выполнять работы для армии в соответствии с условиями государственного контракта.

Таких исполнителей вносят в специальный реестр, которым до недавнего времени занималось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Prozorro "оборонный поставщик" – фактически техническая метка. Ее ставят тогда, когда заказчик скрывает название компании. Это разрешено, если есть риски: например, чтобы не подвергать определенную компанию опасности или не раскрывать цепь поставок.

Право скрывать данные появилось после начала полномасштабной войны. В 2022 году Кабмин принял постановление, которое позволяет заключать прямые договоры без тендеров и не публиковать часть информации, если речь идет об оборонных потребностях.

Таким образом, "оборонный поставщик" – не отдельный статус, а условное обозначение на Prozorro, которое используется для защиты компании, которая поставляет товар или предоставляет услуги для нужд армии.

На 4 год полномасштабной войны журналисты 24 Канала решили проверить, не использовалась ли возможность засекретить название поставщика как лазейку в законе – то есть не из целей безопасности, а для сокрытия сомнительных контрактов.



Историю с противогазами и ГСЧС мы уже рассказали, но добавим самое главное – о наценке. Товароведческая экспертиза установила: рыночная стоимость комплекта противогазов была на 820 гривен ниже, чем цена, по которой их продал ФЛП, который внезапно стал "оборонным поставщиком". Вроде мелочь, но умножив эту сумму на количество комплектов – 786 штук – получается цифра 644,5 тысячи гривен.

Напомним, что это был сентябрь 2022 года. И, среди проанализированных нами кейсов, по дате это был самый скорый случай, когда понятие "оборонный поставщик" использовали как ширму для возможных неправомерных действий.

Фортификации сделали, а о налогах забыли

7,6 и 5,6 миллиона гривен. Столько налогов, по версии следствия, не заплатили в бюджет две компании, которые строили фортификационные сооружения в Житомирской области. Их названия засекречены в Prozorro под грифом "оборонный поставщик", но мы идентифицировали обе фирмы как раз таки благодаря судебным постановлениям:

ООО "Трансдортех"

ПРБФ "Коммунальник"

Первое дело касается компании "Трансдортех"

По версии Бюро экономической безопасности, в 2024 году фирма не задекларировала более 7,6 миллиона гривен НДС, которые должна была оплатить из средств, полученных от Департамента регионального развития Житомирской ОГА за строительство фортификаций.

Согласно нашему анализу, речь может идти как минимум о таких четырех тендерах на "Новое строительство фортификационных сооружений на территории Житомирской области" в отношении четырех объектов. Общая сумма контрактов составляет более 235 миллионов гривен.

Следствие также выявило цепочку сомнительных контрагентов, которые могли быть фиктивными.

Совсем недавно, 24 июня 2025 года, следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора о наложении ареста на средства "Трансдортех" в указанной сумме, но через несколько недель решение частично отменили мотивируя это тем, что наложенный арест препятствует добровольной уплате компанией неуплаченных налогов.

По состоянию на август 2025 года директором, учредителем и конечным бенефициаром ООО "Трансдортех" является Сергей Анатольевич Идов. Ранее компанией формально руководили Гарник Андрей Викторович (2019 – 2021) как директор и бенефициар, а также Мастаев Роман Вячеславович как первый директор (2017 – 2019).

Второе дело – о частной ремонтно-строительной фирме "Коммунальник"

В 2023 и 2024 годах компания получила почти 200 миллионов из бюджета, в частности более 81 миллиона в качестве предоплаты по объекту №10 в рамках проекта "Новое строительство фортификационных сооружений (полосы невзрывных заграждений)".

Подозреваемая – главный бухгалтер. По версии следствия, фирма не зарегистрировала налоговые накладные на более 33 миллионов и таким образом могла уклониться от уплаты почти 5,6 миллиона гривен НДС.

Как строят фортификации на Житомирщине / Иллюстративные фото с телеграм-канала Виталия Бунечко

ПРБФ "Коммунальник" является хорошо известной компанией с не самой лучшей стороны для журналистов-расследователей и правоохранительных органов. За более чем десять лет работы фирма выиграла государственных подрядов на более миллиарда гривен, в частности в сфере восстановления, оборонных проектов и реконструкции после обстрелов.

Медиа пишут, что "Коммунальник" побеждал в тендерах, где заказчики отклоняли конкурентов из-за формальных замечаний. Так, например, в закупке для Житомирской больницы №2 в Антимонопольный комитет подали жалобу на решение тендерного комитета, что было в пользу "Коммунальщика".

Также стоит упомянуть такие уголовные эпизоды:

2016 год – возможное завладение 1,37 миллиона гривен в проекте НЕФКО из-за завышения объемов и стоимости работ.

2019 год – производство относительно служебного подлога актов приемки работ в школе и детском саду.

2020 год – фигурирование в схеме об обналичивании и отмывании бюджетных средств, переведенных через фиктивные ООО: "Строительный коммерческий альянс", "Импера Капитал" и "Стандарт Проект ЛТД".

Как пишет Житомир.info, в комментарии по последнему делу об обналичивании бюджетных средств директор компании Андрей Корзун заметил:

В деле фигурирует не только его фирма, но и другие фирмы по Украине. Он не несет ответственность за действия других фирм, а все необходимые документы были предоставлены для проверки в рамках уголовного производства.

Полмиллиарда на схемы для "своих"

Перенесемся с Житомирщины в Винницкую область. Здесь в начале 2024 года Управление строительства областной военной администрации заключило четыре контракта на обустройство невзрывных заграждений на границе с Молдовой. Речь идет об участках:

"Болган" – 82,3 миллиона гривен

"Грабаровка" – 142,7 миллиона гривен

"Большая Косница" – 131,2 миллиона гривен

"Студена" – 120,5 миллиона гривен

Общая сумма тендеров на заграждение – более 476 миллионов гривен.

В Prozorro подрядчик обозначен как "оборонный поставщик". Однако в судебных постановлениях указано, что к строительству привлекались подконтрольные компании: ООО "Евроавтобан", ООО "Он Шлях Транс", ООО "Вестхем групп" и ООО "Гранпостач".

По данным следствия, эти фирмы по указанию должностных лиц Винницкой ОГА и облавтодора вносили ложные данные о стоимости услуг и количестве использованных материалов. Это могло привести к завышению цен на строительство фортификаций.

Также следователи утверждают, что получили информацию о возможном отмывании средств, полученных в результате хищения бюджета на строительство.

В деле фигурирует и ООО "ШБУ 58". Компания поставляет габионы, проволоку, плиты и блоки. Но, как выяснили правоохранители, основную часть этих товаров фирма не производит сама, а закупает у ЧП "Мегомакс".

И здесь возникают вопросы.

Согласно налоговым отчетам, "Мегомакс" не имеет ни производственных мощностей, ни работников, которые могли бы производить продукцию в больших объемах. Оданко именно через это предприятие проходит основная часть поставок. К тому же цена, по которой "ШБУ 58" продает эти товары заказчику, в несколько раз превышает закупочную. Это может свидетельствовать об искусственном завышении стоимости.

По данным YouControl: и "ШБУ 58", и "Мегомакс" входят в бизнес-группу семьи Кизь. Ключевое лицо в этой группе – Тамара Кизь. А ее муж Степан возглавляет областное коммунальное учреждение под названием "Служба технического надзора за объектами жилищно-коммунального хозяйства".

Итак, имеем сразу несколько проблем: участие "своих" фирм с признаками связанности, возможное завышение цен, фиктивные поставщики без производственной базы и связь с должностным лицом областного уровня. Все эти контракты и возможные злоупотребления спрятаны в Prozorro под пометкой "оборонный поставщик", что фактически делает невозможным оперативный публичный контроль.

Когда "черный список" – не преграда

Уклонение от уплаты налогов, фиктивные поставщики, сомнительные фирмы... Это все плохо.

Но как тебе такое, Илон Маск: компания, которую привлекали к строительству фортификаций на Ровненщине, находится в "черном списке" Антимонопольного комитета.

В феврале 2024 года местные власти Ровненской области решили возводить укрепления почти на миллиард гривен для таких объектов:

59 об ТрО – 274,9 миллиона гривен;

60 об ТрО – 364,9 миллиона гривен;

56 об ТрО – 307,1 миллиона гривен.

Впоследствии правоохранители открыли производство по растрате и присвоению бюджетных средств во время этого строительства.

И мы могли бы так и не узнать, какие компании выиграли соответствующие тендеры, если бы не один эпизод: один из поставщиков материалов – ООО "Прогресс Девелопмент Компани" – подал в суд на Государственную налоговую службу с требованием отменить определенное ее решение.

Именно в постановлениях в этом деле – которая, на первый взгляд, не имела ничего общего с фортификациями – упоминается тендер на 307 миллионов на строительство сооружений для 56 об ТрО. И именно оттуда мы узнаем, что победителем стала строительная компания "Доминант", а "Прогресс Девелопмент Компани" поставляла ей материалы – то есть выступала субподрядчиком.

Именно "Прогресс Девелопмент Компани" является компанией из "черного списка" Антимонопольного комитета.

Туда она попала окончательно 22 апреля 2024 года – через два месяца после того, как "Доминант" заключил контракт на строительство фортификаций. Однако сам тендер, по которому вынес решение АМКУ, проходил еще в далеком 2020 году, речь тогда шла о сговоре участников.

И сообщений в медиа по разнообразной деятельности этой фирмы было более чем достаточно для предварительных выводов: "Прогресс Девелопмент Компани" – компания с не лучшей репутацией.

Не все "оборонные поставщики" должны быть секретными

Старший исследователь НАКО и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко объясняет, что закупки с меткой "оборонный поставщик" происходят по "рамке" – то есть рамочному соглашению. Это процедура, которая позволяет государственному заказчику заранее отобрать нескольких поставщиков, а впоследствии оперативно заключать с любым из них контракты без повторного тендера.

Идея "рамки", как и сокрытие реального названия компании, заключалась в том, чтобы защитить реальных производителей от возможных ударов российской армии. Однако часто, как мы уже выяснили, это может быть ширмой для злоупотреблений. И пользуются этой лазейкой компании, не имеющие никакого производства в Украине.

По словам Николаенко, за гордым статусом "оборонный поставщик" очень часто скрываются посредники. И это еще не худший вариант, когда компания имеет хотя бы стол, стул и папку с документами. Потому что бывает, что за статусом "оборонного поставщика" скрываются фирмы, имеющие лишь формальную регистрацию в офисе и уставный капитал в 500 гривен. Такие структуры идеально подходят для отмывания средств.

Сокрытие названий компаний стало общим правилом. Теперь это используют и те, кому оно действительно было нужно, и те, кто просто спрятался за этой ширмой. Так и образовалось это "зло". Поэтому мы периодически возвращаемся к вопросу рамочных соглашений и к тому, не стоит ли сделать их открытыми хотя бы для части закупок.

Эксперт отмечает, что необходимо четко разграничить, кому "секретное" рамочное соглашение действительно нужно, а кто может обойтись без него и открыть свое название для общества. Сейчас идет работа над антикоррупционной стратегией совместно с НАПК, и этот вопрос планируют выносить на обсуждение. Только после этого можно будет сформулировать четкую позицию: рамочная процедура для отдельных категорий закупок должна быть открытой.

Извините, но если вы только возите песок для того, чтобы добавить его в бетон для возведения фортификаций, то это совершенно не то же, что предприятие, которое производит дроны. Это разные уровни чувствительности, а значит, и разный уровень обоснованной секретности.

Если говорить о том, какие критерии должны принимать во внимание закупщики, то это:

Подтверждение финансовой состоятельности (компания должна гарантировать, что имеет не менее 30% суммы контракта);

Наличие предыдущих договоров и подтверждение, что она их выполняла;

Наличие работников;

Наличие собственной производственной базы.

Как раз таки двумя последними пунктами чаще всего пренебрегают заказчики. Частично это связано с тем, что к закупкам могут допускать компании-импортеры. Но критерий наличия работников, по мнению Николаенко, следует вернуть всем заказчикам как обязательный. Потому что это хотя бы какая-то гарантия, что компания работает "в белую".

Даже если работников не 20, а меньше – сам факт их наличия уже важен. Это может хоть как-то обезопасить от фирм-прокладок, которые просто втыкаются в цепь поставки, чтобы вымыть деньги.

Кто и почему выступает за ограничение защиты информации?

В августе 2024 года в Верховную Раду подали законопроект #11533, который предлагает временно ограничить доступ к части публичных данных в реестрах – в частности о геолокации, судебных делах и технических характеристиках продукции оборонного назначения.

Инициативу поддерживает Украинский совет оружейников, который считает, что открытая информация может стать инструментом для врага в пределах публичной разведки (OSINT) и представляет реальную угрозу безопасности.

На третий год войны оставлять открытыми координаты оборонительных объектов – это не о прозрачности. Это о безответственности. Законопроект 11533 – это не ограничение, а защита,

– заявлял исполнительный директор организации Игорь Федирко.

Инициатива предусматривает, что ограничения будут действовать только на период военного положения и год после его завершения. При этом, по словам авторов, она не отменяет доступ к информации о бюджетных расходах, бенефициарах, структуре собственности или декларации должностных лиц.

В то же время эксперты не разделяют такого оптимизма относительно этого законопроекта. Фонд DEJURE считает, что инициатива может помешать журналистам разоблачать коррупционеров, общественности – оценивать добродетель кандидатов на различные должности, а обычным людям – проверять владельца перед приобретением имущества.

Также в Центре противодействия коррупции обращали особое внимание на то, что законопроект существенно усложнит для медиа выявление махинаций с недвижимостью среди политиков, в частности коррупционных.

Журналисты не смогут, например, выяснить, указал ли чиновник в декларации настоящую цену своей новой квартиры,

– предупреждали в общественной организации.

На чьих плечах преодолевать хаос и исправлять ошибки?

У разных организаций может быть свое видение, каким должно быть законодательство в сфере оборонных контрактов. Но стоит согласиться соглашаются с очевидным: его нужно совершенствовать как можно быстрее. И параллельно жестче контролировать компании, которые могут быть прокладками или нести риски.

По словам Татьяны Николаенко, старшего исследователя НАКО и члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, нынешнее законодательство имеет серьезные проблемы. И причина в том, что:

либо над ним работали дилетанты – люди, которые не разбирались, в частности, в правовых нормах;

либо все делалось в спешке – в рамках военного положения, когда просто пытались создать хоть какие-то более-менее рабочие правила, но при этом забывали о важных положениях.

Как отмечает эксперт, на урегулирование законодательства в сфере оборонных закупок, в частности рамочных соглашений с меткой "оборонный поставщик", может уйти от трех месяцев до полугода. Собственно, это зависит от того, будет ли политическая воля и давление общественности.

Но если мы уже сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда не можем проследить, куда идут бюджетные средства, – это критично. Тем более когда средств в бюджете мало,

– добавляет Николаенко.

Говорить об изменениях нужно прежде всего с Министерством экономики, ведь именно это ведомство обычно предлагает инициативы к постановлениям, которые регулируют систему публичных закупок.