"300 тысяч – копейки": пострадавшие от массовых пожаров на Луганщине требуют компенсации

Последствия масштабных пожаров, которые охватили Луганскую область осенью 2020 года шокируют до сих пор. Речь идет о 32 населенных пунктах, 20 тысяч гектаров леса, сотнях уничтоженных огнем домов и 12 погибших.

Через год погорельцам выплатили материальную помощь 300 тысяч гривен. Однако они сетуют, что суммы мало.

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Луганчане не успевали вывозить односельчан

У одного из жителей поселка Вороново родительская усадьба превратилась в руины. Александр Бондаренко был на работе 30 сентября 2020 года, когда узнал, что горит родной поселок.

"Моя мама жила с тетей, которая умерла в доме", – поделился он. Вывезти их из Воронового человек просто не успел. Вокруг села была стена огня и дыма.

У людей были гаражи, сараи, мастерские, дома, летние кухни, живность. Им дали 300 тысяч гривен и сказали: "Ну все, вам достаточно, до свидания",

– вспомнил погорелец.



Уничтоженный дом / Фото пресс-службы офиса Президента

Погорельцы требуют компенсации

Пострадавшие объясняют, что полученные 300 тысяч – это лишь помощь для пострадавших от стихийных бедствий. Сейчас же погорельцы требуют еще и компенсации.

"Кодексом гражданской защиты населения предусмотрена компенсация. Те, кто здесь пострадал, имеют право на компенсацию. Однако парламентарии сделали препятствия, чтобы не платить деньги", – отметил Александр Бондаренко.

"300 тысяч – копейки", – говорит 67-летний Михаил Индыченко. Он потерял во время пожара жилье и жену. Полученных от государства средств хватило лишь на то, чтобы перестроить полусгоревшую летнюю кухню в жилое помещение. "Мне люди давали телевизор, диван, стулья", – жалуется пенсионер.



Последствия пожаров на Луганщине / Фото "Радио Свобода"

На восстановление домов нет разрешений

В Вороново неравнодушные установили памятный знак погибшим во время пожара. Вместе с ним возвели часовню во дворе сгоревшего родительского дома жительницы Марины Мирошниченко.

Женщина рассказала, что на восстановление жилья нет разрешения. Земля не приватизирована. Разрешительных документов никто не мог добиться.

Нет ни света, ни воды, ни газа. То, что было на дворе не стоит 300 тысяч гривен. Оно стоит больших денег. Был дом, сарай, гараж, животные. Это наживалось не один день,

– заметила жительница поселка.

Судебная тяжба продолжается до сих пор

Материальную помощь смогли получить не все пострадавшие от пожаров. Из-за проблем с документами на право собственности около двух десятков погорельцев остались ни с чем.

Мы сказали людям, которые пострадали и не получили компенсацию, чтобы они обращались в суд. Нам нужно основание для выплаты денег, чтобы нас не обвиняли в нецелевом использовании. Сергей Гайдай Председатель военно-гражданской администрации Луганской области

По факту пожаров прокуратура расследует 8 уголовных производств. Виновников трагедии пока не нашли.



Пострадавший двор / Фото пресс-службы офиса Президента​

Заместитель руководителя прокуратуры Луганской области Олег Чиж сообщил, что до сих пор изучают, откуда было распространение очага. Выясняют следующие ключевые вопросы: