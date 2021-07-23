Следствие нашло факты незаконной вырубки и хищения леса. Незаконный "бизнес" организовала преступная группа, в которую вошли 2 служащих государственного предприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель.
Ранее Сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию во время масштабных пожаров на Луганщине
Как действовала схема
Когда проводили санитарные рубки, мастера леса и их сообщник организовывали незаконную сверхурочную вырубку. Таким образом формировали неучтенный остаток лесоматериалов.
Древесину перевозили без оформления товарно-транспортных накладных. Ее продавали местным жителям вне кассы госпредприятия.
В это время бушевали страшные пожары
Деревья вырубали именно тогда, когда внимание правоохранителей было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров в других районах Луганской области. Это происходило в июле – октябре 2020 года.
Злоумышленникам вручили подозрения
Участникам схемы вручили подозрения в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия.
Также служащим инкриминируют злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.
Что известно о пожарах на Луганщине
- Лесные пожары начались летом 2020 года и продолжались до осени. Огонь унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.
- Стихия уничтожила несколько сотен домов. Убытки от лесных пожаров на Луганщине достигают нескольких миллиардов гривен.