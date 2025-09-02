Виктор Янукович внезапно появился в росСМИ 1 сентября с обращением о вступлении Украины в ЕС. Он заявил, что всегда хотел, чтобы украинское государство присоединилось к европейской семье, но Запад якобы "вел себя некорректно".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире 24 Канала, почему Янукович именно сейчас появился со своими заявлениями. Он объяснил, какой в этом замысел России.

Как Россия пытается повлиять на внутренние процессы в Украине?

Подоляк отметил, что это попытка вмешаться во внутриполитический порядок в Украине, добавить трендов. Россия как никогда не понимала Украину, так и не понимает, поэтому делает ставку всегда то на Виктора Медведчука, то на Януковича, то на других подобных персонажей, которых для нас на сегодня в политическом смысле не существует.

Для меня странно, что все в Украине начали тегать это видео, потому что он (Янукович – 24 Канал) не влияет ни на какие процессы. Он не имеет никакой ценности даже в России. Однако она, не понимая Украину, ищет любые пути для того, чтобы повлиять на потенциальный внутренний конкурентный политический процесс,

– пояснил советник главы ОПУ.

Если бы Россия понимала Украину, то, по его мнению, не было бы войны, а были бы совсем другие отношения. Также украинцам было бы сложнее воевать, если бы Россия была умной. Она воюет количеством, а не качеством, ненавистью, эмоцией, а не умом.

Если это можно говорить о войне, нам в определенной степени повезло, что наш оппонент немного бестолковый, а с другой – не повезло, ведь он имеет большое количество ресурсов, в частности, финансовых. Более того, он этот ресурс еще и получает с глобального рынка,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Поэтому должны спокойно перевернуть эту страницу, как перевернули ее в 2014 году. К сожалению, не до конца ее перевернули в 2004 – 2005 годах, и дело Януковича, и вообще конструкции, которая была построена через "Партию регионов", осталось тогда не закрытым.

Обратите внимание! После "победы" Януковича на президентских выборах 2004 года, сторонники Виктора Ющенко вышли на протесты и состоялась Оранжевая революция. После повторного голосования он победил и стал президентом Украины. Однако на выборах в 2010 году Янукович набрал большинство голосов и занял президентское кресло до 2014 года, когда произошла Революция Достоинства.

"Однако в 2014 году, к сожалению, это было сделать сложнее. И до сих пор эта страница не перевернута. Речь идет не о Януковиче, а об остатках "Партии регионов", – объяснил он.

Однако, Подоляк добавил, что как только это все закончится, украинцы вообще забудут о существовании таких персонажей.

О чем и зачем сказал Янукович?