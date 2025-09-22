Анонсировали "важное" заявление Путина: политолог предположил, что скажет диктатор
- Путин планирует сделать важное заявление 22 сентября на совещании Совбеза, которое может быть направлено на президента США Дональда Трампа.
- Заявление может включать российскую "миролюбивую" риторику и вмешательство в дела Молдовы перед парламентскими выборами, а также влияние на Запад накануне Генеральной ассамблеи ООН.
В Кремле анонсировали, что 22 сентября Владимир Путин выступит с важным обращением. Это должно состояться на совещании Совбеза.
Это происходит на фоне провокаций в странах НАТО и парламентских выборов в Молдове, которые должны пройти 28 сентября. Связаны ли эти события с анонсированным обращением Путина и что такое "важное" планирует сказать диктатор – специально для 24 Канала прокомментировал политолог Валерий Дымов.
Интересно Путин не собирается завершать свою войну против Запада, – Politico
О чем может говорить Путин в обращении?
Вероятно, заявление Путина направлено не на российских граждан или страны Европы. Политолог считает, что единственным "зрителем" обращения Путина, на которого оно и нацелено, является президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ведь только с ним хочет говорить российский диктатор.
Однозначно там снова будет такая себе российская "миролюбивая" риторика о том, что он всегда был готов к миру, но если бы не европейцы, которые хотят войны и предоставляют Украине оружие, то уже давно бы мы (Россия – 24 Канал) прекрасно договорились с украинским народом о том, как мы будем дальше сотрудничать,
– предположил политолог.
По его мнению, Путин будет делать то, что позволил ему Трамп – выдвигать свои неприемлемые условия по завершению войны.
Также 28 сентября в Молдове должны состояться парламентские выборы. По мнению политолога, Путин может использовать обращение, вмешиваясь в суверенные дела Молдовы, под видом так называемой "защиты интересов русскоязычного населения". Мол, "режим" Молдовы должен выполнять прихоти Путина.
Что же касается недавних атак на страны НАТО, вряд ли Путин будет искать способ оправдаться, ведь сейчас давления на Россию недостаточно, чтобы заставить реально желать мира.
"Путин провоцирует Польшу, а Трамп считает, что это может быть "ошибкой". Он практически перехватил ту инициативу, которую отдал ему Трамп и такими заявлениями будет пытаться привлечь к себе внимание. А те силы, которые хотят мира на условиях Путина, будут практически легитимизировать такого рода прихоти Путина и пытаться принуждать Украину (к миру – 24 Канал)", – сказал политолог.
Зачем в России анонсировали обращение Путина?
Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина накануне Генеральной ассамблеи ООН. Диктатор планирует выступить после совещания с постоянными членами Совбеза.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что это – информационная стратегия России. Ее цель – чтобы в кулуарах Генассамблеи ООН, говорили учитывая слова Путина.
Коваленко также отметил, что так Путин попытается повлиять на Запад, на фоне инцидентов с дронами в странах НАТО и истребителями над Эстонией.