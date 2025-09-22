Это происходит на фоне провокаций в странах НАТО и парламентских выборов в Молдове, которые должны пройти 28 сентября. Связаны ли эти события с анонсированным обращением Путина и что такое "важное" планирует сказать диктатор – специально для 24 Канала прокомментировал политолог Валерий Дымов.

О чем может говорить Путин в обращении?

Вероятно, заявление Путина направлено не на российских граждан или страны Европы. Политолог считает, что единственным "зрителем" обращения Путина, на которого оно и нацелено, является президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ведь только с ним хочет говорить российский диктатор.

Однозначно там снова будет такая себе российская "миролюбивая" риторика о том, что он всегда был готов к миру, но если бы не европейцы, которые хотят войны и предоставляют Украине оружие, то уже давно бы мы (Россия – 24 Канал) прекрасно договорились с украинским народом о том, как мы будем дальше сотрудничать,

– предположил политолог.

По его мнению, Путин будет делать то, что позволил ему Трамп – выдвигать свои неприемлемые условия по завершению войны.

Также 28 сентября в Молдове должны состояться парламентские выборы. По мнению политолога, Путин может использовать обращение, вмешиваясь в суверенные дела Молдовы, под видом так называемой "защиты интересов русскоязычного населения". Мол, "режим" Молдовы должен выполнять прихоти Путина.

Что же касается недавних атак на страны НАТО, вряд ли Путин будет искать способ оправдаться, ведь сейчас давления на Россию недостаточно, чтобы заставить реально желать мира.

"Путин провоцирует Польшу, а Трамп считает, что это может быть "ошибкой". Он практически перехватил ту инициативу, которую отдал ему Трамп и такими заявлениями будет пытаться привлечь к себе внимание. А те силы, которые хотят мира на условиях Путина, будут практически легитимизировать такого рода прихоти Путина и пытаться принуждать Украину (к миру – 24 Канал)", – сказал политолог.

Зачем в России анонсировали обращение Путина?