Це відбувається на тлі провокацій у країнах НАТО та парламентських виборів у Молдові, які мають пройти 28 вересня. Чи пов'язані ці події з анонсованим зверненням Путіна та що таке "важливе" планує сказати диктатор – спеціально для 24 Каналу прокоментував політолог Валерій Димов.

Про що може говорити Путін у зверненні?

Імовірно, заява Путіна спрямована не на російських громадян чи країни Європи. Політолог вважає, що єдиним "глядачем" звернення Путіна, на якого воно і націлене, є президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, адже тільки з ним хоче говорити російський диктатор.

Однозначно там знову буде така собі російська "миролюбна" риторика про те, що він завжди був готовий до миру, але якби не європейці, які хочуть війни та надають Україні зброю, то вже давно б ми (Росія – 24 Канал) прекрасно домовилися з українським народом про те, як ми будемо далі співпрацювати,

– припустив політолог.

На його думку, Путін робитиме те, що дозволив йому Трамп – висуватиме свої неприйнятні умови щодо завершення війни.

Також 28 вересня у Молдові мають відбутися парламентські вибори. На думку політолога, Путін може використати звернення, втручаючись у суверенні справи Молдови, під виглядом так званого "захисту інтересів російськомовного населення". Мовляв, "режим" Молдови має виконувати забаганки Путіна.

Що ж стосується нещодавніх атак на країни НАТО, навряд Путін буде шукати спосіб виправдатися, адже нині тиску на Росію недостатньо, аби змусити реально бажати миру.

"Путін провокує Польщу, а Трамп вважає, що це може бути "помилкою". Він практично перехопив ту ініціативу, яку віддав йому Трамп і такими заявами намагатиметься привернути до себе увагу. А ті сили, які хочуть мира на умовах Путіна, будуть практично легітимізувати такого роду забаганки Путіна і намагатимуться примушувати Україну (до миру – 24 Канал)", – сказав політолог.

Навіщо в Росії анонсували звернення Путіна?