Повітряне вторгнення Росії у Польщу сталося після серії масштабних обстрілів України протягом тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому Путін не збирається припиняти свою війну із Заходом?

Атаки Росії по Україні минулого тижня забрали життя десятків людей, пошкодили будівлі, зокрема ті, де розміщувалися делегації ЄС та Великої Британії. Вперше Росія атакувала урядову будівлю в Києві.

Путін вважає продовження тліючого конфлікту із Заходом запорукою свого політичного виживання.

Путін – президент війни. Він не зацікавлений у її завершенні,

– сказав Микола Петров, старший аналітик Лондонського центру нових євразійських стратегій.

Кремлівський диктатор став воєнним лідером, а повернення до миру можна прирівняти до пониження в посаді.

Ймовірно, вперше за майже 4 роки війни з Україною Путін має привід для більшого оптимізму, ніж на її початку. Українські сили скуті дефіцитом озброєння, а Росія має певні успіхи.

Але цей прогрес доволі оманливий. Москва платить за нього дорогу ціну. Збройні сили Кремля зазнали, за оцінками, мільйона втрат. Війна позначається і на російській економіці, яка от-от скотиться в рецесію.

Але завершення конфлікту також пов'язане для Росії з ризиками.

Кремль має контроль над медіа та інтернетом. Продати росіянам будь-яку мирну угоду як перемогу – не проблема. Про це Путін не турбується.

Загрозу керівництву Путіна загрожує не розгромлена ліберальна опозиція, а менша, але гучніша група націоналістів. Їм Кремль обіцяв перемогу не лише над Україною, а й над "колективним Заходом".

У яструб’ячій частині військово-політичного істеблішменту є бажання знищити НАТО. Показати, що НАТО – це ніщо,

– сказав DW Олександр Баунів, колишній російський дипломат, нині старший науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center.

Росія вже переносить свої ключові галузі, зокрема суднобудування, на схід, подалі від НАТО, каже Петров.

"Що б Путін не досяг в Україні, конфронтація із Заходом не завершиться там; вона продовжиться в різних формах. Включно з військовими", – сказав він.

Атакою на Польщу Путін посилає сигнал західним лідерам, які зараз обговорюють надання Україні гарантій безпеки після потенційної мирної угоди, вважає Кирило Рогов, засновник аналітичного центру Re:Russia.

Путін показав, що може атакувати країни НАТО вже сьогодні, і в них немає систем оборони на місці,

– сказав він.

Трамп подав змішані сигнали та не дотримався власних дедлайнів для запровадження санкцій проти Росії. Це дає Путіну впевненість, що він уникне покарання.

Подібні атаки тестують зобов'язання НАТО захищати своїх членів. Москва сподівається продемонструвати НАТО як беззубого тигра, зазначив Баунів.

Кремль відкинув звинувачення, що дрони були навмисною провокацією. Міноборони Росії заявило, що "не планувалося атакувати об’єкти" в Польщі.

"Це типовий путінський тролінг і зондування. Він любить, щоб усе було неоднозначним, щоб це можна було інтерпретувати як навмисне чи випадкове", – сказав Рогов.

Як НАТО реагує на атаку БпЛА по Польщі?