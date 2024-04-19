Первые минуты после атаки по Днепру: полицейские обнародовали видео (18+)

Россияне давят и на фронте, и в тылу. Оккупанты ежедневно атакуют мирные города, пытаясь запугать украинцев, заставить их уехать, сломать морально. Но мы понимаем, чего хочет враг, и не сдаемся.

Ночью Украина проснулась от звуков сирены. Враг атаковал ряд регионов, в частности Одессу. Жестокой атаке подвергся Днепр, также под ударом были Кривой Рог и Павлоград.

Смотрите также Фильма могло и не быть: как полицейский вывез Чернова и Малолетку из окруженного Мариуполя

Что показали в полиции

Алексей Билошицкий обнародовал видео с нагрудных камер патрульных. На нем видно, как оказывают помощь раненому. Полицейские быстро накладывают турникет и успокаивают мужчину, что все будет хорошо. Далее видно, как пострадавшего передают медикам.

Первые минуты после ракетной атаки на Днепр. Патрульные оперативно оказали домедицинскую помощь травмированному мужчине. После передали медикам. Мы рядом,

– сказано в сообщении.

Полицейские спасают мужчину во время атаки по Днепру 19 апреля: смотрите видео (Внимание! Видео 18+!)

Смотрите также Жертв могло быть больше, – журналист из Днепра рассказал детали ракетной атаки на город

Какие последствия атаки по Днепру