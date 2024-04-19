Перші хвилини після атаки по Дніпру: поліцейські оприлюднили відео (18+)
Джерело:Олексій Білошицький
Росіяни тиснуть і на фронті, і в тилу. Окупанти щодня атакують мирні міста, намагаючись застрашити українців, змусити їх виїхати, зламати морально. Але ми розуміємо, чого прагне ворог, і не здаємося.
Уночі Україна прокинулася від звуків сирени. Ворог атакував низку регіонів, зокрема Одесу. Жорстокої атаки зазнав Дніпро, також під ударом були Кривий Ріг і Павлоград.
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Що показали в поліції
Олексій Білошицький оприлюднив відео з нагрудних камер патрульних. На ньому видно, як надають допомогу пораненому. Поліцейські швидко накладають турнікет і заспокоюють чоловіка, що все буде добре. Далі видно, як постраждалого передають медикам.
Перші хвилини після ракетної атаки на Дніпро. Патрульні оперативно надали домедичну допомогу травмованому чоловіку. Після передали медикам. Ми поруч,
– сказано в повідомленні.
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Які наслідки атаки по Дніпру
- По місту й області вдарили ракетами і дронами. На момент публікації новини відомо про семеро загиблих і 35 постраждалих.
- Перелік пошкоджених споруд дуже великий: це і багатоповерхівки, і приватні будинки, і навчальні заклади, і ринок, і готель, і ще багато чого. В області знищено сонячну електростанцію, пошкоджено багато приватних осель.
- Одна з уражених житлових багатоповерхівок – цегляна сталінка. Тож вона не склалася, як панельні будинки, хоча кілька поверхів усе ж зруйновано.
- Росіяни підступно вдарили по об'єктах Укрзалізниці. Через це затримувалися поїзди і зупиняв роботу вокзал. Під атакою була транспортна інфраструктура.
- Глава Дніпропетровської ОВА написав, що область пережила пекло. Але українці згуртувалися і швидко почали допомагати пораненим. Не залишилися осторонь навіть школярі: 14-річний Тимофій підносив питну воду рятувальникам, допомагав надзвичайникам розгортати штаб.
- Жорстокий удар не минувся безкарно, і дехто з росіян уже поплатився. Сили ППО змогли вперше збити ракети Х-22 і їх носій бомбардувальник Ту-22. Слід сказати, що такі літаки – стратегічна зброя росіян, тому їх збиття – справжня перемога!