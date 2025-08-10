В ночь на 10 августа российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Под ударом оказался один из железнодорожных вокзалов региона, наибольшие повреждения получил Синельниковский район.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Какие последствия обстрела на Днепропетровщине?

В результате ночной атаки в Синельниково произошло несколько возгораний.

Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии,

– написал Сергей Лысак.

Повреждения получили два частных дома.

Под вражеским ударом оказались также Васильковская и Межевская громады: там разбиты админздание и дом местных.

Позже председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский сообщил, что на Днепропетровщине россияне совершили очередной массированный налет на железнодорожный узел, в частности на вокзал.

Последствия ночного обстрела Днепропетровщины: смотрите видео

К счастью, дежурных работников вовремя эвакуировали, поэтому обошлось без жертв. Перцовский отметил, что восстановительные работы начались с самого утра.

В Укрзализныце также сообщили, что российский обстрел вызвал временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию Синельниково-1.

В частности, временно отменяются поезда:

6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный

6272 Синельниково-1 – Самойловка

6277 Самойловка – Днепр-Главный

6583 Синельниково-1 – Запорожье-2

6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный

6104 Синельниково-1 – Чаплино

6148 Чаплино – Демурино

6143 Демурино – Чаплино

6141 Чаплино – Днепр-Главный

7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный

6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1

6548/6547 Синельниково-1 – Запорожье-2

6109 Демируне – Днепр-Главный

6110 Днепр-Главный – Чаплино.

7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Поезд №7202 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный будет курсировать по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское – Синельниково-1).

В 10:30 в ГСЧС Украины сообщили, что в Днепропетровской области спасатели ликвидировали последствия массированной атаки БпЛА. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Спасатели ликвидировали пожары / Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Этой ночью под ударом также была Никопольщина – туда враг направил FPV-дроны и тяжелую артиллерию. По данным ОВА, россияне ударили по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах.

Российские войска атаковали дронами и артиллерией / Фото: Днепропетровский облсовет