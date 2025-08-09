Днем 9 августа Россия ударила дроном в мебельный магазин в Киевском районе Харькова. В здании были люди, есть раненые.

Для удара применили ударный БпЛА "Молния-2". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно об ударе дрона по мебельному магазину в Харькове?

Днем 9 августа российский дрон "Молния-2" попал в мебельный магазин в Киевском районе Харькова.

Известно о 5 пострадавших, одна из них в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести. Это в частности 17-летняя девушка.

Раненые – посетители комплекса сети мебельных салонов. Здесь были люди. Это – выходной день, суббота, днем такое попадание. Это – настоящий террор против мирного населения,

– рассказал мэр.

Попадание произошло в крышу здания. Взрыв прогремел примерно в 16:18. В то время в городе и области не объявляли сигнал воздушной тревоги.