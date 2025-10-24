Массированный удар по гражданским: что происходит в Херсоне после страшной атаки

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону под утро 24 октября. К сожалению, погибли два человека. Сейчас после атаки ситуация в городе напряженная.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко. По его словам, враг сильно обстреливает город.

К теме Массированный удар по Херсону: есть погибшие и пострадавшие, среди них – дети

Какая ситуация в Херсоне сейчас?

Сергей Никитенко отметил, что ситуация в Херсоне напряженная после обстрелов. Фактически их было три, первые два – пристрелочные. Затем оккупанты выпустили по городу две кассеты "Градов" по двум районам: по Забалке, по Шуменскому.

Сейчас в том районе, где были прилеты, неспокойно. Только что там сняли, как наши полицейские сбивали дрон. Он упал, взорвался. Это происходило буквально за несколько минут до того, как я к вам включился. Ситуация неспокойная. В других районах были слышны взрывы. Россияне очень сильно сегодня обстреливают город,

– сказал он.

Коммунальщики работают очень оперативно, однако захватчики наносят двойные удары. В частности, враг выпускает FPV-дроны на украинских спасателей.

В Корабельном районе Херсона не работает электротранспорт, потому что была повреждена линия. В местах, где более-менее спокойно, продолжает курсировать транспорт, ездят автомобили.

Что известно об атаке на Херсон?