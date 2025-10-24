Массированный удар по гражданским: что происходит в Херсоне после страшной атаки
- Российские войска осуществили массированный обстрел Херсона 24 октября, погибли два человека.
- Ситуация в городе напряженная, в частности, обстрелы повредили линии электротранспорта в Корабельном районе.
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону под утро 24 октября. К сожалению, погибли два человека. Сейчас после атаки ситуация в городе напряженная.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко. По его словам, враг сильно обстреливает город.
Какая ситуация в Херсоне сейчас?
Сергей Никитенко отметил, что ситуация в Херсоне напряженная после обстрелов. Фактически их было три, первые два – пристрелочные. Затем оккупанты выпустили по городу две кассеты "Градов" по двум районам: по Забалке, по Шуменскому.
Сейчас в том районе, где были прилеты, неспокойно. Только что там сняли, как наши полицейские сбивали дрон. Он упал, взорвался. Это происходило буквально за несколько минут до того, как я к вам включился. Ситуация неспокойная. В других районах были слышны взрывы. Россияне очень сильно сегодня обстреливают город,
– сказал он.
Коммунальщики работают очень оперативно, однако захватчики наносят двойные удары. В частности, враг выпускает FPV-дроны на украинских спасателей.
В Корабельном районе Херсона не работает электротранспорт, потому что была повреждена линия. В местах, где более-менее спокойно, продолжает курсировать транспорт, ездят автомобили.
Что известно об атаке на Херсон?
Ночью 24 октября Россия атаковала Херсон дронами. В Днепровском районе "Шахед" попал в многоэтажку, начался пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. Обоих госпитализировали, у них взрывные травмы и термические ожоги.
Утром оккупанты массированно ударили из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Херсона. В Корабельном районе были повреждены частные и многоквартирные дома. Погибло две женщины. Было ранено до 21 человека, в частности, 3 детей.
В Херсоне россияне убили начальницу отделения Укрпочты Карину Дементий. На момент удара она ехала в маршрутке на работу.