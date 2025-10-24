Масований удар по цивільних: що відбувається у Херсоні після страшної атаки
- Російські війська здійснили масований обстріл Херсона 24 жовтня, загинули дві людини.
- Ситуація в місті напружена, зокрема, обстріли пошкодили лінії електротранспорту в Корабельному районі.
Російські окупанти вкотре завдали удару по Херсону під ранок 24 жовтня. На жаль, загинуло дві людини. Зараз після атаки ситуація у місті напружена.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко. За його словами, ворог сильно обстрілює місто.
До теми Масований удар по Херсону: є загиблі та постраждалі, серед них – діти
Яка ситуація у Херсоні зараз?
Сергій Нікітенко зазначив, що ситуація у Херсоні напружена після обстрілів. Фактично їх було три, перші два – пристрілні. Потім окупанти випустили по місту дві касети "Градів" по двох районах: по Забалці, по Шуменському.
Зараз у тому районі, де були прильоти, неспокійно. Щойно там зняли, як наші поліцейські збивали дрон. Він впав, вибухнув. Це відбувалося буквально за декілька хвилин до того, як я до вас включився. Ситуація неспокійна. В інших районах було чутно вибухи. Росіяни дуже сильно сьогодні обстрілюють місто,
– сказав він.
Комунальники працюють дуже оперативно, однак загарбники завдають подвійних ударів. Зокрема, ворог випускає FPV-дрони на українських рятувальників.
У Корабельному районі Херсона не працює електротранспорт, бо була пошкоджена лінія. У місцях, де більш-менш спокійно, продовжує курсувати транспорт, їздять автомобілі.
Що відомо про атаку на Херсон?
Вночі 24 жовтня Росія атакувала Херсон дронами. У Дніпровському районі "Шахед" влучив у багатоповерхівку, розпочалась пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. Обох госпіталізували, у них вибухові травми та термічні опіки.
Зранку окупанти масовано вдарили з реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Херсона. У Корабельному районі були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Загинуло дві жінки. Було поранено до 21 людини, зокрема, 3 дітей.
У Херсоні росіяни вбили начальницю відділення Укрпошти Каріну Дементій. На момент удару вона їхала у маршрутці на роботу.