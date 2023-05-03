Просто зашел скупиться в АТБ, было очень страшно, – очевидцы о мощном обстреле Херсона
Источник:Суспильне
Российские захватчики жестоко обстреляли Херсон 3 мая. Один из очевидцев рассказал, что после удара все было в дыму и пыли.
По словам херсонца Максима, он просто зашел в супермаркет скупиться. Однако мужчина застал обстрел, в результате которого погибло много мирных людей.
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Очевидцы рассказали о мощном обстреле Херсона
Зашел в АТБ скупиться, потому что будет продлен комендантский час, шел в кассу и как бахнуло, прилетело прям. Люди ранены… Открыли запасной выход. Я убегал, попало по руке и ноге. Было очень страшно,
– вспомнил момент обстрела житель Херсона Максим.
В момент удара мужчина находился в супермаркете вместе с несколькими десятками человек.
Охранник магазина Сергей рассказал, что видел двух умерших людей.
"Здесь все было в дыму, в пыли – паника. Дальше ничего не помню. Был один взрыв, а потом, когда люди выбежали, где-то в районе магазина был еще один", – отметил Сергей.
Последствия обстрела Херсона / фото полиции
Мощный удар по Херсонщине: все, что известно
- 3 мая армия России обстреляла Херсон из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Под огнем находились места скопления людей: строительный гипермаркет, железнодорожный вокзал, заправочная станция, супермаркет, жилые дома.
- В результате обстрела ранения получили и три полицейских, и повреждения получил один из служебных автомобилей.
- На местах обстрелов работали медики, спасатели, взрывотехники и следователи.
- Кстати, также оккупанты попали в железнодорожный вокзал в Херсоне: один человек погиб, еще трое – ранены. Как стало известно, российские террористы попали в пассажирский вагон станции Херсон. В результате этого был ранен проводник – ему оказывают помощь.