Просто зашел скупиться в АТБ, было очень страшно, – очевидцы о мощном обстреле Херсона

3 мая 2023, 19:54
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Суспильне

Российские захватчики жестоко обстреляли Херсон 3 мая. Один из очевидцев рассказал, что после удара все было в дыму и пыли.

По словам херсонца Максима, он просто зашел в супермаркет скупиться. Однако мужчина застал обстрел, в результате которого погибло много мирных людей.

Важно Оккупанты массированно обстреляли Херсонщину: 18 погибших, среди пострадавших – дети

Очевидцы рассказали о мощном обстреле Херсона

Зашел в АТБ скупиться, потому что будет продлен комендантский час, шел в кассу и как бахнуло, прилетело прям. Люди ранены… Открыли запасной выход. Я убегал, попало по руке и ноге. Было очень страшно,
– вспомнил момент обстрела житель Херсона Максим.

В момент удара мужчина находился в супермаркете вместе с несколькими десятками человек.

Охранник магазина Сергей рассказал, что видел двух умерших людей.

"Здесь все было в дыму, в пыли – паника. Дальше ничего не помню. Был один взрыв, а потом, когда люди выбежали, где-то в районе магазина был еще один", – отметил Сергей.

Обратите внимание! В результате обстрела супермаркета АТБ в Херсоне четыре человека погибли, 26 – получили ранения. Всего сегодня на Херсонщине в результате вражеских ударов погибли 18 человек, 46 – ранены, в том числе двое детей.

Последствия обстрела Херсона / фото полиции

Мощный удар по Херсонщине: все, что известно

  • 3 мая армия России обстреляла Херсон из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Под огнем находились места скопления людей: строительный гипермаркет, железнодорожный вокзал, заправочная станция, супермаркет, жилые дома.
  • В результате обстрела ранения получили и три полицейских, и повреждения получил один из служебных автомобилей.
  • На местах обстрелов работали медики, спасатели, взрывотехники и следователи.
  • Кстати, также оккупанты попали в железнодорожный вокзал в Херсоне: один человек погиб, еще трое – ранены. Как стало известно, российские террористы попали в пассажирский вагон станции Херсон. В результате этого был ранен проводник – ему оказывают помощь.

Автор: Софія Ковнір