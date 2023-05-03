Просто зайшов скупитись в АТБ, було дуже страшно, – очевидці про потужний обстріл Херсона

Російські загарбники жорстоко обстріляли Херсон 3 травня. Один з очевидців розповів, що після удару все було у диму та пилу.

За словами херсонця Максима, він просто зайшов у супермаркет скупитись. Однак чоловік застав обстріл, внаслідок якого загинуло багато мирних людей.

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Зайшов в АТБ скупитись, бо буде подовжено комендантську годину, йшов до каси, і як бахнуло, прилетіло прям. Люди поранені... Відкрили запасний вихід. Я втікав, попало по руці і нозі. Було дуже страшно,

– згадав момент обстрілу житель Херсона Максим.

У момент удару чоловік перебував у супермаркеті разом з кількома десятками людей.

Охоронець магазину Сергій розповів, що бачив двох померлих людей.

"Тут все було у диму, у пилу – паніка. Далі нічого не пам’ятаю. Був один вибух, а потім, коли люди повибігали, десь в районі магазину був ще один", – зазначив Сергій.

Унаслідок обстрілу супермаркету АТБ у Херсоні чотири особи загинули, 26 – отримали поранення. Загалом сьогодні на Херсонщині внаслідок ворожих ударів загинули 18 осіб, 46 – поранені, зокрема двоє дітей.

Наслідки обстрілу Херсона / фото поліції

Потужний удар по Херсонщині: все, що відомо