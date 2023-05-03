Просто зайшов скупитись в АТБ, було дуже страшно, – очевидці про потужний обстріл Херсона

3 травня 2023, 19:54
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Джерело:

Суспільне

Російські загарбники жорстоко обстріляли Херсон 3 травня. Один з очевидців розповів, що після удару все було у диму та пилу.

За словами херсонця Максима, він просто зайшов у супермаркет скупитись. Однак чоловік застав обстріл, внаслідок якого загинуло багато мирних людей.

Важливо Окупанти масовано обстріляли Херсонщину: 18 загиблих, серед постраждалих – діти

Очевидці розповіли про потужний обстріл Херсона

Зайшов в АТБ скупитись, бо буде подовжено комендантську годину, йшов до каси, і як бахнуло, прилетіло прям. Люди поранені... Відкрили запасний вихід. Я втікав, попало по руці і нозі. Було дуже страшно,
– згадав момент обстрілу житель Херсона Максим.

У момент удару чоловік перебував у супермаркеті разом з кількома десятками людей.

Охоронець магазину Сергій розповів, що бачив двох померлих людей.

"Тут все було у диму, у пилу – паніка. Далі нічого не пам’ятаю. Був один вибух, а потім, коли люди повибігали, десь в районі магазину був ще один", – зазначив Сергій.

Зверніть увагу! Унаслідок обстрілу супермаркету АТБ у Херсоні чотири особи загинули, 26 – отримали поранення. Загалом сьогодні на Херсонщині внаслідок ворожих ударів загинули 18 осіб, 46 – поранені, зокрема двоє дітей.

Наслідки обстрілу Херсона / фото поліції

Потужний удар по Херсонщині: все, що відомо

  • 3 травня армія Росії обстріляла Херсон з артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Під вогнем були місця скупчення людей: будівельний гіпермаркет, залізничний вокзал, заправна станція, супермаркет, житлові будинки.
  • Внаслідок обстрілу поранення отримали й троє поліцейських,  пошкоджень зазнав один зі службових автомобілів.
  • На місцях обстрілів працювали медики, рятувальники, вибухотехніки та слідчі.
  • До речі, також окупанти влучили у залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені. Як стало відомо, російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено провідника – йому надають допомогу.

Автор: Софія Ковнір