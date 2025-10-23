В Киеве два "Шахеда" залетели прямо в квартиры: полиция показала фото
- Два дрона влетели в квартиры в Деснянском и Оболонском районах Киева и были безопасно изъяты полицией.
- Полиция призывает граждан не прикасаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 102.
В ночь на 23 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Во время обстрела два дрона влетели в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах столицы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Вражеские дроны достали из квартир в Киеве
Во время вечернего обстрела Киева в многоэтажки в двух районах столицы влетели вражеские "Шахеды", которые не сдетонировали.
Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон чтобы обезвредить.
Сообщается, что правоохранители забрали взрывчатые части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего загрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.
Полиция Киева призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 102,
– говорится в сообщении.
Правоохранители отметили: нельзя самостоятельно касаться или перемещать такие объекты.
"Шахматы" влетели в квартиры киевлян / Фото: Нацполиция
Какие последствия ночной атаки БпЛА?
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 23 октября россияне атаковали Украину 130 ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 92 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
В Киеве в результате обстрела пострадали 9 человек. В общем повреждения получили 3 района столицы – Подольский, Деснянский и Оболонский.