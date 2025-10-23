В Киеве два "Шахеда" залетели прямо в квартиры: полиция показала фото

В ночь на 23 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Во время обстрела два дрона влетели в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Читайте также Горели пожары, есть пострадавшие, поврежден детсад и не только: последствия ночной атаки по Киеву

Вражеские дроны достали из квартир в Киеве

Во время вечернего обстрела Киева в многоэтажки в двух районах столицы влетели вражеские "Шахеды", которые не сдетонировали.

Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон чтобы обезвредить.

Сообщается, что правоохранители забрали взрывчатые части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего загрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Полиция Киева призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 102,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отметили: нельзя самостоятельно касаться или перемещать такие объекты.

"Шахматы" влетели в квартиры киевлян / Фото: Нацполиция

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие последствия ночной атаки БпЛА?